台湾决定继续管制境外生返台就学各大学及境外生跳脚

台湾疫情趋缓，但二万六千多名「境外学位生」却因台湾对境外人士的严格边境管制，仍无法回到台湾各大学继续学业。教育部原订七月解禁，但行政院3日开会后却决定，考虑国际间普遍尚未解除边境管制，台湾将继续管制入境，要等全球疫情更趋缓之后，再考虑开放。

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据了解，台湾境外生解禁问题，除了考虑疫情之外，还牵涉到中港澳政治甚至国安问题，也是官方无法决定立即开放的原因。有大学校长表示，外籍博士生是台湾学术研究的重要支柱，境外生来台如果不尽速解禁，不仅部分研究所将被迫暂缓招生，连大学的世界排名都可能跟着下滑。

台湾教育部本来的计划是，以「疫情轻微的国家」和「学位生」为优先对象，从七月起分批解禁，但行政院的会议推翻了教育部的计划。各大学现在急得跳脚。

政大校长郭明政说，如果台湾持续追求「零」确诊，恐怕会是全球最后一个解封境外生的国家，中央应思考，针对疫情已趋缓的国家及地区初步解封，渐进开放境外生来台。

台科大校长廖庆荣说，六月是各大学境外招生的关键期，如果政府迟不开放，握有各国大学入场券的优秀境外生恐怕会放弃来台，改选择其他国家的学校。另外，境外生如果一整年都无法回台，也会影响学弟妹来台的意愿，「断这一年，之后会断三年」，台湾高教多年累积的国际化成果恐怕会毁于一旦，他呼吁政府两周内要有明确决策。

昨天有近八百位大陆来台攻读学位的学生联署写信给台湾教育部，说他们正面临入台证到期、在台湾租屋到期，甚至无法论文口试、无法暑修、无法如期毕业等问题，希望台湾政府尽快安排他们分批返台就学，他们愿配合台湾防疫措施，甚至愿意自费隔离。

另外由港生组成的「境外生权益小组」今们再度前往教育部递交陈情书，说他们愿意配合一切防疫措施，呼吁教育部开放境外生七月起分批来台。