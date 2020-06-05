日本防卫大臣称谨慎对待习近平对日本进行国事访问

日本防卫相河野太郎在6月5日的记者会上，就因新型冠状病毒疫情而延期的中国国家主席习近平对日本进行国事访问一事指出：针对安全保障环境，作为防卫大臣，我会在政府里对此进行认真的讨论”，认为应对此谨慎判断。

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河野在记者会上列举了中国政府增加6.6%的国防预算及在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边的中国军机接近，航空自卫队升空采取对应,中国海警船不断进入钓鱼岛周围日本认为是“领海”海域的事情相继发生等，表示“有非常强的危惧感”。对于习近平访日在新冠疫情下难以成行一事，河野指出：“在新冠疫情安定之后会怎么考虑，将针对安全保障的状况，在政府内认真讨论。”

关于中国最近在南海强烈的主权主张，河野说指出：“对于基于单方面主张试图改变现状的行为，非常担忧。”

关于习近平对日本的国事访问，日本官房长官菅义伟在4日的记者会上指出，“现在最重要的是使新冠疫情收缩，有关具体的日程，完全没有进行安排，现在还没有到这个阶段”。

他说：与中国之间存在着各种各样的悬案，将继续利用首脑会谈的高级别接触，应该坚持的主张一定要坚定地坚持，将悬案一个一个地解决，而强烈要求中国方面采取积极的对应也是很重要。

而日本外相茂木敏充在6月3日的BS富士电视台节目中表示，有关习近平作为国兵访日，可能将在11月以后成行。他称，特朗普总统把七国集团（G7）峰会延期到9月，在这之前将先举行七国集团（G7）峰会和预定于11月举行的二十国集团（G20）峰会。