李克强为什么要戳穿一个巨大华丽的泡沫？

李克强，这位后邓时代被认为最弱势的总理，本次全国人大会议闭幕以来，人气突然很旺，朋友圈私底下的热评很多。

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李克强在人大闭幕后举行的记者会上，似在不经意之间，露出一句中国有六亿人人均月收入只一千元，无意间丢下一颗超级核弹，冲击波至今不散。

泄露天机

在习近平“一尊”的地位之下，李克强甚至连温家宝当年出来痛批文革，赞赏两句普世价值的那种机会都没有，这位在关键时刻被江曾倒换的接班人，从来就没有摸着习李体制的滋味，很快就知趣地跟在习近平后面了，民间称其“二掌柜”，是颇具讽刺意味的。

李克强可能终究不甘愿尸位素餐，才说出一句大实话，这句话出自他这个总理之口，让许多在梦中，在受骗中，或者做五毛的人，不甘愿地接受了他说的这样一个基本事实：中国还有许多贫困的人，中国远没有达到清华大学一位姓胡的教授所说的基本超美国的地步。

承认还有许多穷人，不是耻辱，但需要一种勇气，在中国近年浮夸风又大盛，厉害国论调四溢，总书记带头追梦的大环境下，李克强说出这句话，是需要一点胆量的。

李克强说这番话，其实也是没有办法的办法，他清楚中国的经济状况严重地不好，新冠以来更不好，新冠以前已经很不好。他不可以像习近平主席那样可以说，“大不了自力更生”，他找到了一个机会，说出实情算了。

李克强唯一比习近平特殊的，就是这个人大闭幕的记者会，这是赵紫阳的遗产，总理可以在记者会上发挥。他做的政府工作报告，他的所有的正式讲话，都需要政治局常委会审查，没有发挥的余地，这是唯一说大实话的机会。

说出如此熄火的话，其实很严重，不把这个梦戳破，李克强是害怕等到梦化成泡沫，到时候就来不及了，还是为了什么？李克强说出来了，让许多中国人大吃一惊。现实就是现实，梦永远是梦。

微信朋友圈有一位这样评论：李克强这样说等于打了一号的脸。李的举动好比刘少奇1962年七千人大会发言时突然脱稿的一段插话，刘少奇说三年大饥饿是“三分天灾，七分人祸”，让毛泽东一下子陷入被动，不得不在大会上做了自我批评和检讨。但是李克强为什么也要这样做呢？刘少奇后来的下场他不会不知道？

还有一位评论：“二当家日前所说的六亿人月收入千元，很多人只把他当一个简单新闻看，其实还拥有最深层次的原因，这是对当前局势的一次群嘲和否定。这是要巨大勇气的，千万别小看了这句话，这是对目前疯狂已失去理性的巨舵的控诉，因为这等于直接否定’已进入小康社会的说法‘”。这位论者以为，李克强只能鼓起巨大的勇气，戳穿一个巨大华丽的泡沫。

有分析认为，李克强说这些，思路仍然是为了抢救经济，核心是解决就业，中国官方公布的失业率是百分之六，但华盛顿智库战略与国际研究中心的中国问题专家甘思德估计是百分之十五，他对美国之音表示：“全球疫情导致中国失去6千万到1亿个工作机会。那是个巨大的数字，其中大约有一半人是农民工，他们在疫情爆发后找不到任何工作。”中泰证券4月底曾估计，中国真正的失业率应为20.5%左右。深圳望正资产管理公司首席经济学家刘陈杰4月初在『财新』杂志撰文表示，瘟疫可能导致中国2.05亿工人失业。这在中国7.75亿劳动人口中，有超过25%失业率。

摆地摊

这里就引出了李克强的另一个思路，他提出了一个地摊经济。其实地摊经济绝不是什么新鲜事物，李克强这也是没有办法的办法，你让城管们先歇着，让失业者自救。就像八零年，邓小平也没有高招，安徽四川农民要自留地，邓下令把人民公社解散了，农民就吃饱了肚子。

李克强到处鼓吹恢复地摊经济。他把这叫做人间烟火。因为之前他先放出了6亿人收入仅仅1000元这个风，再来说摆地摊，许多人就比较好接受了。中国近几十年的地摊史其实血泪斑斑，过去为了废除地摊，出动了多少城管，有些人为了守摊与城管拼命，2016年8月11日，退伍军人崔英杰推着三轮车，在中关村路边卖烤肠，城管要收缴他的三轮车，他拿刀捅死了海淀城管分队副队长李志强，崔英杰判了死缓，李志强不幸成为全国第一位城管烈士；2009年5月16日又发生沈阳人夏俊峰摆摊被城管查处，夏俊峰刺死两名城管重伤一人，2013年9月被判处死刑。想到这两个血泪故事，贾葭在朋友圈有一段评论：“看到这两天刷屏的地摊段子，我笑不起来，因为这背后就是中国人的一段血泪史。为什么要卧薪尝胆而不是乐不思蜀？因为前者就是在不断保护与铭记自己的记忆与历史。我的一位诗人朋友说：一代人浴血的街头，另一代人拿来练摊”。

官媒又在鼓吹，地摊发明自宋朝，地摊出大佬，马云，马化腾，个个似乎从地摊而来，大家好像个个有了当地摊王的机会，先从地摊崛起，再奔亿万富翁而去，还有人念起来经：“贩夫走卒，引车卖浆，古已有之…..”

其实很简单，李克强动员摆地摊，就是因为经济状况很坏，失业大潮会席卷而来。城市有地摊毫无疑问接地气，有人间烟火，一点都不错，但现在说这些这都是说辞，现在这是一种需要。

微博上有网民回忆，“地摊经济曾经搞过一轮，也就是因为那一轮，全国几乎所有城市才都有了夜市。那一轮，叫下岗潮”。

经济专家陈思进在微博评论摆地摊，“之前，对外宣传中，中国超美已经近在咫尺了……”。“看来，我们以后的对外宣传，要悠着点儿了，现在我周围老外朋友，一提到中国，好像当年的日本一样——个个富人。”