林荣基台北声援六四晚会澳门两少女持电子烛光也被带走

目前在台湾定居的铜锣湾书店老板之一的林荣基，六四31周年晚上出席在台北自由广场举行的悼念烛光晚会，同时加入声援的在台港人，还包括旅居台湾、有香港“词神”之称的流行曲作词人林夕。中国大陆两个特别行政区香港和澳门，同样禁止六四晚会举行，澳门有两名少女只不过手持电子蜡烛，也被警察带走。

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在台北自由广场，据苹果日报报道，晚上8时已有数以百计民众聚集，林荣基及林夕两名港人亦有到场声援。报道指有逾2000名在台港人及台湾人参与，他们大部分身穿黑衣，手举烛火或电子烛光，表达支持。

活动发起人、在台港人钟慧沁所站地上铺有一张“毋忘六四，烛光不灭，我有一个梦”的横额。晚上8时9分，全场为六四死难者默哀一分钟，随后高唱歌曲《自由花》。在场人士高喊口号：平反六四八九民运，释放中国民运人士；天灭中共，结束一党专政；释放香港手足；光复香港，时代革命，没有暴徒，只有暴政；撤回“暴动”定性；撤销所有反送中示威者控罪；解散香港警队，刻不容缓；反对“港版国安法”；愿荣光归香港、愿台湾早日独立。

出席人士之后部分踏上中央位置用5分钟作自由发言，林夕亦有上前说出自己的感受，指过去很少参加维园悼念活动，今年落户台湾，看香港政府以疫情限聚令禁止港人悼念，因此更要参加台湾的六四悼念。他更用广东话高喊结束一党专政。

林荣基则表示，相信香港政府今次限制悼念六四，今后好难再有机会公开悼念。八九六四民运人士吴仁华说，要感谢香港人协助民运人士。今日香港人抗争更需要海外和台湾人的支持。出席悼念活动有不少是青年学生，移居台湾港人及外籍人士。

大会最后安排全场高唱《愿荣光归香港》声援香港，数名穿黑衣、戴上口罩的港人，手持“光复香港、时代革命”的黑色横额和大旗，带领在场人士歌唱，并高喊口号。

澳门虽然与香港看齐，以抗疫为由禁止六四集会，但澳门市民对悼念决心同样没有却步，仍有市民自发到议事亭前地默哀，到新马路喷水池一带坐下，澳门当局没有手软，最少带走3名悼念六四的人士，其中包括两名只是手持电子烛光的少女。

苹果日报引述澳门网民消息指，部份市民在新马路喷水池一带坐下，他们都分成2个、3个，在保持社交距离下坐下，但仍被澳门警方查问、驱赶，并且将最少3名年轻人被带走。

有网民上载的影片显示，澳门2名市民在新马路喷水池一带坐下闲聊，警员即上前截查，声称政府正努力打压疫情，所以要截查他们，并要求他们跟警方离开。

上述网民上载的视频显示在新马路喷水池一带被带走的是两名年轻女子，报道指该两位被带走的女子，相信是澳门民主派立法会议员区锦新的亲人。

另1名被带走的，是一名穿黑衣的年轻男子，他因为没带身份证，被警方带走核实身份。

另外，据澳门网媒“论尽媒体”报道六四晚上8时，议事亭前开始聚集大批军装警员，警员要求所有在场市民离开，声称是因疫情，故不让他们聚集。除了驱赶、截查市民，警员亦截查多名记者，另有2名学生因无带身份证，被警方带回警区。

报道又指在警方驱赶该段时间内，一名黑衣少女一个人自发到议事亭前默站并低下头默哀，少女指她站立后随即有两名警员上前查问，并挡在她前面，她对警员表示︰“如果我有挡到你们，我可以走。”但警员称他们只是站在少女身前，没有打算做什么。但少女觉得被警员阻碍，所以自行离开，但强调离去后仍会哀悼六四死难者。