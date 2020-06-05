桂民海案 瑞典今庭审前驻华大使林戴安

前瑞典驻中国大使林戴安今天在斯德哥尔摩受审，她被控逾越职权，安排瑞典籍异议人士桂民海的女儿和两名宣称可助她父亲获释的中国商人进行「未经授权的会面」。林戴安被控「与外国势力谈判时恣意妄为」，最高可处两年有期徒刑。林戴安否认相关指控。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，擅为桂民海千金牵线救父，前瑞典驻中国大使受审。

林戴安（Anna Lindstedt）今天在斯德哥尔摩受审，她被控逾越职权，安排瑞典籍异议人士桂民海的女儿和两名宣称可助她父亲获释的中国商人进行「未经授权的会面」。林戴安否认相关指控。

据该报道，林戴安是资深外交人员，曾任驻越南和驻墨西哥大使，且在2015年巴黎气候峰会上担任瑞典首席谈判代表。

桂民海（桂敏海）是前香港铜锣湾书店股东，2015 年在泰国度假时失踪，后来出现在中国大陆，并且被关2年，2017年10月获释才几个月又遭逮捕，当时他在瑞典外交人员陪同搭火车赴北京途中被带走。今年2月，宁波市的法院以「为境外非法提供情报」罪名对他重判10年有期徒刑。

桂民海的女儿安吉拉（Angela Gui）去年2月在部落格发表文章，指林戴安1月底在斯德哥尔摩安排她和两名中国商人会面，对方自称在中国共产党内部有关系，并要求她不要再就父亲的事公开发声。安吉拉后来形容这场会面的气氛像是在威胁。

事件爆发后，林戴安随即被瑞典外交部撤职并接受调查。林戴安被控「与外国势力谈判时恣意妄为」，最高可处两年有期徒刑。法院共将进行8天审讯，22日结束。