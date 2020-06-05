欧盟再提扩大外资收购审查 更多行业阻止中国买家

路透社透露，一份公开文件草案显示，欧盟执委会提议扩大对区内外国投资的审查范围，这是保护更多行业不被潜在的中国买家收购的努力的一部分。中国没有落实去年做出的开放其经济的正式提议，这也让欧盟各国政府感到失望。

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据路透社说，欧盟考虑扩大外国投资审查范围，以阻止中国买家在更多行业的收购。对在欧盟国家的部分外国投资进行监管的政策将于10月开始实施，欧盟执委会已提议通过一项法律行动将监管范围扩大到国防、卫星通信和核能等领域的新项目。

据该报道，如果欧盟各国政府不在6月15日前提出反对，该草案将获得通过。这是欧盟抵制一些来自中国的竞争的最新举措。布鲁塞尔方面认为，这些竞争是掠夺性的、由政府支持的，旨在获取行业主导地位和欧盟的技术。

中国没有落实去年做出的开放其经济的正式提议，这也让欧盟各国政府感到失望。

该报道称，从10月11日起，当并购交易宣布时，如果涉及媒体、交通和通信等领域，欧盟各国政府将有义务与欧盟执委会分享交易细节。如果范围扩大，审查将包括更多与国防、一个新的欧盟卫星通信计划、以及一个价值数十亿欧元的核聚变项目有关的项目。涉及交通、能源和欧盟卫星定位系统伽利略(Galileo)等领域的项目已经包括在审查范围内。