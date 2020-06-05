欧盟协调 要明确对华政策

原定9月14日在德国莱比锡举行的欧中峰会推迟，官方原因是因为新冠疫情。«世界报»周五评论指出，这凸显欧洲27国迫切需要就共同应对中国达成一致策略，而推迟举行欧中峰会是否另有隐情也引起猜测 ?

广告 继续浏览后续

新冠疫情成为托词

«世界报»6月5日发表评论分析欧洲，美国与中国关系，指出不同国家官方用新冠疫情的托词摆脱外交困境，如今年六四，中国政府用新寡疫情的借口没有批准香港人每年举行的纪念天安门死难者的六四的烛光守夜集会。

同样德国总理默克尔用新冠疫情婉言谢绝美国总统特朗普希望6月底在华盛顿举行G7的邀请，而特朗普原本希望能够用举行G7峰会向美国民众显示疫情受到控制，西方国家团结在美国旗下共同应对中国。

随后德国总理再次与习近平于6月3日用新冠疫情来推迟原定9月14日在德国莱比锡举行的欧中峰会。

德国从7月1日今年下半年开始接替担任欧盟轮值主席国，原定的重头戏就是9月14日在德国莱比锡召开的欧中峰会，也是向到访的习近平展示有27个国家的欧洲，而不是17个国家的欧洲，这是指在巴尔干地区的中东欧国家纷纷通过"17+1"等平台建立与中国的紧密经贸关系显示出分裂的欧洲，而且其中有11个欧盟成员国受到北京一带一路策略中的优厚待遇。

简而言之，德国莱比锡欧中峰会属于重要外交接触，涉及欧盟与中国商定今后几十年的欧中关系发展方针。

伙伴或制度竞争对手

目前欧洲与中国交往关系复杂化，在应对新冠疫情期间更是如此。评论分析指出，对于欧洲来说，中国在一些国际重要问题上欧盟的重要伙伴，如应对气候变化，减少非洲债务等。但是在经济问题上，中国是欧洲系统性竞争对手。欧盟需要应对日益强硬的中国，而中国推行取代模式，拒绝透明。

在中美关系日趋紧张，有可能进入冷战的背景下让问题更加复杂化，欧盟不希望采取类似欧洲传统盟友美国采取的明确针对中国强硬策略，但是欧盟又不能对中国政府践踏人权视而不见，如中国政府对新疆人的镇压和在香港问题上践踏一国两制的承诺。

香港问题和6个月后美国竞选总统让国际形势非常紧张，而且没有好转的趋势，德国用新冠疫情推迟欧中峰会，但是如何与中国保持合作同时就不同价值观进行对话 ?

为了解决这个难题，巴黎向北京提出"承诺和要求"，如果欧盟要避免在中美日趋紧张的关系中进行选择，欧盟27国迫切需要就共同应对中国达成一致的明确策略，考虑如何应对强大的中美两国，他们的利益和价值标准，这比举行一个盛大的欧中峰会更加有用。