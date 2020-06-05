湖南疑致大头娃娃奶粉调查合格

湖南日前爆发疑似假奶粉导致多名幼儿营养不良，成为“大头娃娃”，官方今天通报调查结果称，涉案的“倍氨敏”饮料合格安全，是经销商夸大产品性能、误导消费，并称已处最高罚款。医学各科专家对涉案受害儿童鉴定，一致认为不符合大头娃娃症状体征。

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据中央社今天报道称，湖南假奶粉调查出炉：饮料合格，经销商诈欺重罚。据该通报并称，已对饮用“倍氨敏”后营养不良的5名儿童进行全面医学体检，专家组经集体评估认为，5名儿童不符合俗称的“大头娃娃”症状体征，将对他们“加强人文关怀与营养辅导”。

该报道引据人民日报官方微博消息，湖南省5日通报永兴县“蛋白固体（冲泡式）饮料”调查处置情况。湖南省市场监管局副局长陈跃文表示，此次事件是经销商为扩大产品销售，对产品性能作夸大宣传的欺诈、误导消费事件。据通报称，涉事的“倍氨敏”是湖南唯乐可健康有限公司委托天津市德恒科技有限公司生产的一款蛋白冲泡式饮料，具有生产厂家出具的产品合格检验报告、市场监管部门委托第三方检验机构（广东省质量监督食品检验站）出具的抽检合格报告。

通报并称，省市联合调查组将“倍氨敏”送至湖南省食品质量安全检验研究院进行检测，所检33项主要品质和安全指标符合标准。目前没有发现涉案食品品质安全问题。据通报指出，爱婴坊母婴店存在“对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传”，将“倍氨敏”宣称为奶粉进行销售的行为，当事人承认透过虚假宣传误导消费者的事实。

5月28日，永兴县市场监管局向爱婴坊母婴店下达行政处罚决定书，责令其立即停止虚假宣传行为，处以最高额罚款人民币200万元。

据中央社，对于家属指控长期食用“倍氨敏”后，孩子罹患佝偻病变成“大头娃娃”，通报称，郴州市第一人民医院下属儿童医院对涉事的5名儿童进行全面医学体检，对其头围、体格发育、微量元素、血常规等基本指标专案进行检查检测和综合评估。其后，省卫健委组织省儿童医院儿保科、消化科、神经内科、血液内科专家对5名儿童身体状况进行检查和评估。专家组经集体评估认为，5名儿童不符合俗称的“大头娃娃”症状体征。

据官方消息，5月14日，永兴县纪委监委展开调查，对在该事件中监管不力、工作力度不够的县市场监管局党组成员、副局长李建军和市场秩序监管股长曹石顺予以免职处理。通报最后称，省市联合调查组接续将督促永兴县对涉事儿童“继续加强人文关怀和营养指导”，密切关注和及时处理相关消费投诉，展开婴幼儿科学喂养科普宣传，提升消费者食品安全意识和识假辨假能力。

中央社说，陆媒新京报此前报导称，永兴县多名过敏儿童，因为食用爱婴坊母婴店标榜是特殊医学用途婴儿配方奶粉的“倍氨敏”，全身长湿疹，体重直线下降，而且头骨变大成了畸形的“大头娃娃”，经医院确诊都罹患佝偻病，引发社会哗然与关注。