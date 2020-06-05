澳大利亚严审外国投资 或更欲挡中国

澳大利亚今天宣布将采取更严格措施阻止或驳回被认为危害国家安全的投资案，对最新外国投资案展开严格审查，此举普遍被视为遏止中国在澳洲日益扩大的影响力。中国企业一直是澳洲资源、农业和房地产的主要投资者。在2018-2019年获澳洲批准的外商投资来源国名单中，中国从第二位降至第五位。美国位居第一，随后是加拿大、新加坡和日本。

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据法新社今天报道称，澳大利亚拟加大力度，严审外国投资案。澳洲总理莫里森（Scott Morrison）表示，政府将自2021年起对电信、重要基础建设和国防等敏感产业投资案展开审查，即使是规模不大的投资案。莫里森还表示，「在澳大利亚的投资必须符合我们的条件、我们的规定，以及我们的利益。」

据该报道，根据现行规定，对于澳洲自由贸易协定的伙伴，政府委员会只会对投资金额超过12亿澳元的大型投资案进行审查。但对于澳洲基于中国电信巨擘华为和中国国家情报机构关系的疑虑，禁止华为参与5G网路基础建设，引发两国之间的新争议焦点。莫里森仅低调表示：「我不认为有何不可。各国都以国家利益为考量…我们尊重其他国家的规定和利益。」

根据研拟中的修订案，澳大利亚政府不会对现有投资案进行重审，但2021年1月1日起，一旦情况、技术和市场有任何变化，投资案随时会被审查。

据路透社说，澳洲周五宣布修改有关外商投资的规定，修改力度为将近半个世纪以来最大，包括赋予政府更大权力，在外商投资引起国家安全方面的风险时，有权强制其退出投资。

澳洲财长弗吕登贝格(Josh Frydenberg)谈及有必要在经济和国家安全之间作出平衡，他表示所有海外投资者在竞购敏感资产时，将面临更加严格的审查，无论交易规模如何，也不管买家是民间还是国有企业。据弗吕登贝格说，“技术一直在不断进化，我们的地缘政治气候也变得更加复杂，”弗吕登贝格在堪培拉表示。“实际上，世界各地政府认为海外投资可用于实现战略目标，而不仅仅是商业目标。”

根据一项重大调整，财政部将有权最终决定修改或是实施对一笔交易的条件，或是迫使外商退出投资。财政部一份文件称，这项权力是不可回溯的。

据路透社，弗吕登贝格没有提供关于规则调整将针对哪些行业的全部细节，相关调整将在未来几周内公布。但他的确给出了一些潜在目标领域的线索。他说，国家安全企业的定义可能涵盖通信公司、能源和公用事业、国防供应链，以及收集、存储和持有被认为对澳洲国家安全和国防十分关键的数据的企业。

这些调整是1975年现行框架建立以来澳洲外资投资政策的最大调整，实际上将使3月宣布的外资投资监管暂时性收紧成为永久性规定，以避免疫情危机期间困境资产遭到低价抛售。

根据当前法律，大部分2.75亿澳元(1.908亿美元)以下的民间投资不受筛查，而与澳洲达成自由贸易协议的国家中，包括中国，其企业投资受到审查的门槛是12亿澳元。对国有企业而言，这个门槛是零。

据路透社说，在宣布这项调整时，弗吕登贝格并未特别提到中国或任何其他国家，但中国政府过去曾就外国投资规定的调整向澳洲提出过担忧。

中国企业一直是澳洲资源、农业和房地产的主要投资者。

2016年，达尔文港出售给中国岚桥集团(Landbridge)的交易引发了公众的不安，这促使澳洲改变规则，要求关键基础设施的交易必须获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准。

在2018-2019年获澳洲批准的外商投资来源国名单中，中国从第二位降至第五位。美国位居第一，随后是加拿大、新加坡和日本。2019年，中国的投资下降了近50%，至131亿澳元(84亿美元)。

政府计划在7月前发布新规则的草案，征求行业意见，新规计划在2021年1月1日实施。