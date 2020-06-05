白宫指89六四天安门广场学生遭屠杀是悲剧 不会被遗忘

港人不顾禁令，在维园，在全港，点烛哀悼六四大屠杀31周年。

美国白宫昨天晚间说，1989年在天安门广场上的中国学生遭屠杀惨案是不会被遗忘的悲剧。白宫并敦促中国当局纪念六四死者，公布关于六四镇压的全部真相，包括六四死者以及因六四失踪与被监禁者的详细报告。法新社说，六四在中国是禁忌话题。

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据法新社今天报道称，美国白宫昨天晚上指称1989年六四天安门广场对学生的屠杀，是悲剧，将不会被忘记。

美国当局在一份公报中称，美国敦促中国纪念在事件中丧生者，并公布事件中死者以及因六四天安门事件而遭监禁和失踪者的详细真相。

据发言人Kayleigh McEnany指，中国共产党当局对手无寸铁的民众屠杀是一场悲剧，不会被忘怀。

美国当局还敦促中国停止对数以百万计的中国少数民族以及宗教信仰者长期打压。

法新社说，美国当局发表此公告，正值美国与中国关系非常恶化，美国总统特朗普指控中国是新冠病毒疫情在世界扩散的责任者。

据该报道说，中国军队1989年6月3日夜至4日凌晨的流血干预，结束延续7个星期的学生与工人反对腐败并要求中国实行民主的示威运动。该流血干预造成数百人至一千多人死亡。

法新社说，六四在中国是禁忌话题。