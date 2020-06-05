美国或促全球股市严查中国上市公司守规

美国国务卿蓬佩奥将于今天警告美国投资者注意中国公司的“欺诈性”会计操作，并指出纳斯达克交易所最近收紧上市规则加大中国企业上市难度的决定，应该成为世界各地其他交易所的榜样。在全球最大两个经济体在贸易、新冠病毒大流行的应对以及香港国安法等问题上的紧张局势不断升级之际，这也成为华盛顿和北京关系的最新燃点。

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据路透社报道，美国务卿蓬佩奥将警告全球交易所收紧针对中国公司的规则。路透社所获悉的蓬佩奥有关这个问题的讲话表明，特朗普政府希望让一些中国公司更难在中国以外的交易所上市交易。蓬佩奥原计划在周四的一个吹风会上发表上述讲话。此次吹风会周四下午被推迟，改到周五举行。

据美国总统特朗普上周五表示，因北京实施涉港国安法，他的政府将启动取消给予香港特殊待遇的程序，称实施新的国安法意味着香港不再有权享受美国给予的特殊经济待遇。

香港交易所行政总裁李小加周四表示，许多在美国上市的中国公司今年可能会在港交所上市，部分原因是在中国实施涉港国家安全法后，面临来自美国的政治压力。

据路透社，蓬佩奥原计划在周四的一个吹风会上发表上述讲话。此次吹风会周四下午被推迟，改到周五举行。

纳斯达克交易所上月采取行动，收紧了上市规则，以遏制股票大部分掌握在少数内部人士手中且会计方面不透明的中国公司的首次公开发行(IPO)。

报道指纳斯达克交易所拒绝置评。

在上市标准收紧之前，于2019年初在美国上市的中国咖啡连锁店瑞幸咖啡宣布，一项内部调查显示其首席运营官和其他员工虚报销售额。

路透社说，美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿Keith Krach周三表示：“真正的问题是缺乏透明度，缺乏对美国投资者的信息披露。”据Krach说， “不应允许任何国家向美国投资者撒谎，以创造不公平的优势，尤其是在美国市场运营的企业，”Krach并补充称，政府内部正在推动让美国投资界进一步意识到中国不透明的会计操作。

美国证券交易委员会(SEC)与中国政府围绕在美上市中国公司审计的监管和审查进行了长达十年的角力。SEC的会计监督机构暨公众公司会计监督委员会(PCAOB)表示，目前仍然无法获得这些关键记录。今年4月，美国SEC主席克莱顿(Jay Clayton)曾警告投资者不要将资金投入中国公司，因为这些公司在信息披露方面仍存在问题。

一位美国高级官员说，他希望SEC能够对2013年与中国签署的一份谅解备忘录进行评估，该备忘录允许中国公司在中国法律禁止的情况下不分享信息。该官员表示：“应该在这个时间点对上述豁免进行评估，看看它是否仍然合适，如果不合适，就应该撤销。”他补充说，这一决定取决于SEC。