脸书开标中国国营媒体 提醒属国家控制 北京不满

社群平台脸书今天起标记国营媒体，提醒读者其新闻内容受到国家控制，CCTV（中国央视）也在内。中国外交部发言人耿爽对此表示，希望社群媒体平台可以放弃意识形态偏见，勿将问题政治化。

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据中央社今天报道称，脸书标记国营媒体，中国外交部吁勿政治化。

中国外交部今天的例行记者会上，有媒体提问，脸书将中国和俄罗斯的官媒注记，并禁止向美国用户投放某些广告，中方对此有何评论。耿爽说，任何外国媒体机构，只要其活动符合驻在国法律法规，遵守职业操守，就应该被一视同仁，不应该被区别对待。耿爽表示，希望有关社群媒体平台放弃意识形态偏见，本着开放包容的精神看待各国媒体在促进国际交流与合作中的作用，“不要选择性地设置障碍，更不要将问题政治化”。

据该报道称，脸书（Facebook）宣布标记国营媒体，包括相关粉丝专页和刊登广告，让用户了解所阅读的新闻内容是否受到国家或政府的影响，借此提高资讯透明度。包括CCTV（中国央视）、新华香港，都已被标记为“中国国营媒体”，脸书并提醒使用者，发布者的内容“受到国家部分控制或全面控制”。

据脸书表示，各国政府持续透过资助方式来控制媒体，但不限于这种方式。因此脸书定义国营媒体时，不只评估财务控制和所有权，也会考虑政府对新闻编辑部门的控制。脸书在官网说明，尽管其他国家的国营媒体很少在美国刊登广告，今年夏天稍晚脸书仍会开始阻挡这类广告在美国出现，以避免各种境外影响力试图干预2020年11月将举行的美国总统大选。