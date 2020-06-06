中国低调续购美国大豆 或因巴西大豆涨价

美国大豆出口商透露至星期五连续第四个交易日达成大笔出口交易，市场普遍认为这些大豆将出口给中国。由于主要大豆供应商巴西大豆价格上涨，中国本周加快了采购美国大豆的步伐。此前有报道指中国加大自巴西购进大豆的数量。中国与美国签订第一阶段贸易协议涵括美国大豆等农产品贸易条款。报道指，中国践约购买美国农产品数量远远没有达标。

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据路透社消息，美国大豆出口商确认更多大豆出口交易，市场普遍认为买家来自中国。据美国农业部外国农业服务处称，周五农业部报告出口销售大豆58.8万吨，其中25.8万吨的出口交易是在周四达成的。该机构在给路透的电子邮件中称，剩余33万吨是在5月29日至6月4日的几天内售出的。

过去一周是美国达成多笔大豆出口销售交易，周五的报告更是锦上添花。根据美国农业部的数据，已确认102.6万吨大豆出口销往中国和未知目的地。据报导，上周五有13.2万吨大豆销往中国。

据Futures International资深商品分析师Terry Reilly称，"现在是中国从美国购买大豆的好时机，因为巴西大豆(每吨)有15-17美元的溢价，"

近几周，巴西雷亚尔兑美元反弹令美国大豆对海外买家更具吸引力。