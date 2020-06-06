习李真有斗? 争场是"地摊"

中国国务院总理李克强大力提倡“地摊经济”，推出鼓励失业人士做小贩谋生的政策还不足1周，昨日突然传出遭中宣部下令封杀，不但媒体被要求全网查删有关“地摊经济”的报道，就连中央文明办有关“地摊经济”的正式文件亦被作废删除。苹果日报引述有指，中央突然要“地摊经济”降温，不但因面子、经济因素，还有权斗。

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据苹果日报今天报道称，习李斗白热化，李克强推“地摊经济”遭中宣部禁宣传，首都北京向习表忠：摆摊违法。

消息说，李克强早前到山东烟台考察，提出“地摊经济”，没想到刚掀起热潮就被中宣部下令“降温”。该报道称，多位学者与专家对《苹果》均表示，事件反映“习李斗”白热化，李克强以鼓励经济民粹主义的发展，来对抗习近平的政治民粹主义，无奈国务院孤立无援，最后被赶绝“收摊”。

该报道引据自由亚洲电台消息，中宣部是于周四晚下达禁令，严禁媒体再在报道中使用“地摊经济”一词，原因是觉得“地摊经济”一词有损政府的面子。这如同一盘冷水，泼向近日被内地媒体不断吹嘘的“地摊经济”热潮。

报道引述官媒新华社内部一名姓黄的工作人员表示，自周一（1日）李克强到山东烟台考察期间指“地摊经济”是“人间的烟火，是中国的生机”的讲话曝光后，“地摊经济”一词开始走红，安徽合肥市城管局还公开发文，组织大批城管分局负责人去南京学习“地摊经济”管理。但到周四晚，有关地摊经济的风向突变。中央级的官媒高层纷纷接到中宣部网信办的禁令，各家媒体均在查删早前就宣传“地摊经济”的报道，就连中央文明办也收回了相应的文件。

网络媒体从业者张栋伟，昨日亦在微博发文称：“（中央）最新口径下来了，不得提‘地摊经济’。”现时，三大官媒，包括新华社、央视以及《人民日报》，这两天已无再用“地摊经济”一词。

据该报道，最令人意想不到的是，中央除了要令媒体对“地摊经济”宣传极速降温外，竟还开始出手，打压小贩随街摆档的活动。中共北京市委机关报《北京日报》微博客户端，今日就以“权威发布”的方式，指北京城管执法部门，“将依法严格查处占道摆摊设点的违法行为”，理由是“市民（对小贩占道摆摊）反映（应）强烈”。报道又引述“市有关部门负责人”强调，北京有自己的城市功能定位和管理要求，“游商满街”不利树立首都和国家良好形象。至于网传北京即将发布的“地摊地图”，亦属谣言。

资深时事评论员刘锐绍接受《苹果》访问时指出，这次中央突然要“地摊经济”急降温，背后涉及“习李斗”。特别是武汉肺炎疫情相对稳定后，两人对如何恢复经济有些分歧，习期望尽快恢复经济生产活动，而李则认为要保民生保就业，虽然两人的施政重点有少许不同，但致力令社会稳定的目标其实是一致。不过，习近平对李克强一向有所忌惮，长期刻意将对方的权力架空，不让他有任何争取民意或人心的机会，或借推动相关政策戴上政治光环。而李克强也不是吃素的，过去亦一直“负隅顽抗”，这次先披露全国6亿人月收入仅一千元人民币，接着大力推动“地摊经济”，期望争取民意来自保。

刘锐绍表示，所谓地摊经济根本在内地一直存在，这是民间的活动，中央也管不了，予以打压只会引发民愤，甚至变成动乱之源。事件的关键其实是习近平的心魔，现时根本没有人能够挑战他的地位，但他仍不放心，要将李克强视为想像中的“政敌”，把他的个人影响力完全排除，预计2022年下半年召开的中共二十大，习近平出任第三届国家主席，李克强绝对没可能跟他再“冧庄”，必定被踢出局。

“这实际上是中央对加强经济控制，还是要放松经济、给予人们经济自由这个问题，在瘟疫之后的大爆发”。内地独立政治学者吴强接受《苹果》电话专访时指出，李克强上任至今一直推动经济自由，减少许可证审批、松绑市场等，但中央、习近平对经济的控制一直在插手加强，“这两者一直相互矛盾，在过去8年严重、对立、激烈，在地摊上最终爆发出来”。

吴强指，李在全国两会闭幕的总理记者会上指，揭露中国6亿人月收入仅一千元人民币，“实际上也在解构习过去八年的扶贫政策的失败”，透过表明城市中低收入者的存在、瘟疫造成潜在严重的大规模失业，然后以鼓励地摊经济、鼓励经济民粹主义的发展，来对抗习近平的政治上的民粹主义，“背后也暴露了国务院处于孤立的状态”。吴强又称，地摊经济、6亿人月均收入低，近日都引发内地大众的同情与共鸣。而官方在一夜之间降温地摊经济，改称“夜经济”，实际上是在淡化。“尤其是北京方面更不提，只是以加强市容为出发点，把夜经济作为补充性的东西”。

独立经济学者胡星斗表示，地摊经济实际上是最原始、最落后的市场经济，给人感觉是倒退、回到改革开放40年前，“所以现在存在争论，甚至迅速降温也是正常的”。但他认为地摊经济发达国家也有，并非不能做，但必须纳入法治规范之内，需要规范、出台相关的规定，不能像某些人所说“地摊经济让地沟油更有销量了”。

据苹果日报说有分析指，这次北京突封杀“地摊经济”，不但有面子的因素，还有经济的因素。因为各地纷纷力推地摊经济，导致那些投入钜资购买铺面的商人损失惨重，大量店面经营者无力和低成本的地摊竞争，或会直接波及各商场和购物中心，并可能波及金融系统。

不过，香港树仁大学经济及金融学系助理教授袁伟基对《苹果》指出，小贩地摊与商店或购物中心根本是两个不同的市场，小贩地摊商品的确是“斗平”，却没有商店所提供舒适的购物环境、额外服务、以及商品的品质保证。因此，很难说地摊经济会削弱，甚至严重打击商店或购物中心的零售生意。据袁伟基又指，“地摊经济”其实具有一定的柔韧性，可解决失业问题，让民众能够自行找到谋生出路，并同时让经济继续运转，让市场需求来作决定社会中的经济活动。特别是武汉肺炎疫情让全球经济元气大伤，中国不可能再靠出口来推动经济，惟有倚靠内需，在这段经济转型的时间里，地摊经济作为短暂缓冲的经济政策，确实能够发挥一定的作用。