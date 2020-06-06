北京疑怼李克强 高层对地摊经济或现分歧

中国国务院总理李克强力推“地摊经济”，6日遭到北京市官方打脸。官媒引述“市有关部门负责人”强调，北京若“游商满街”不利树立首都和国家良好形象。近日盛传中共高层出现路线分歧，北京官方今天公开反对李克强力推的政策，后续政治效应势必引发关注。

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据中央社今天报道说，李克强推地摊经济，北京市打脸：不利首都形象。

中国国务院总理李克强力推“地摊经济”，今天遭到北京市官方打脸。官媒引述“市有关部门负责人”强调，北京有自己的城市功能定位和管理要求，“游商满街”不利树立首都和国家良好形象。官媒并引述北京市城管执法局强调，针对当前本市个别地点出现的摆摊设点、占道经营等违法行为，市民反映强烈。北京市各级城管执法部门要加强执法检查，依法处理这类扰乱市容环境秩序的违法行为。

中央社说，就在中国大陆多地纷纷响应李克强开放摆摊设点之际，中共北京市委机关报“北京日报”官方微博今天报导称，近日，网传北京发布“地摊地图”，经向市城管委核实，此为谣言。北京日报称，“地摊地图”中所谓的109处摆摊地点，实际上是多年前本市无序设摊较为集中的点位。经过近年来的综合整治，这些摊点基本得到整治。该报引述“市有关部门负责人”称，不同城市有不同情况。“北京作为伟大祖国的首都，有自己的城市功能定位和管理要求”。

据市有关部门负责人说，近年来，北京市坚定有序推进疏解整治促提升专项行动，“开墙打洞”、占道经营、无证无照经营、背街小巷环境等问题逐步得到整治，城市品质和人居环境明显提升，市民群众获得感、幸福感和安全感进一步增强。市有关部门负责人并称，城市精细化治理是一个久久为功的过程，稍一放松就可能前功尽弃，治理成果就可能付诸东流，街道脏乱、假冒伪劣、噪音扰民、“游商满街”、堵塞交通、不卫生不文明等曾经的城市顽疾就会卷土重来。

他强调，“这不利于树立良好的首都形象和国家形象，不利于促进经济高质量发展。北京不应也不能发展那些不符合首都城市战略定位、不利于营造和谐宜居环境的经济业态”。

2017年11月18日，北京市大兴区西红门镇的“聚福缘”公寓发生大火，造成19人死亡、8人受伤。事后，在北京市委书记蔡奇主导下，北京市政府以拆除违建及消除安全隐患为由，在全市大举展开驱除“低端人口”行动，曾引发强烈反弹及争议。

近日盛传中共高层出现路线分歧，北京官方今天公开反对李克强力推的政策，后续政治效应势必引发关注。