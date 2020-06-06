新8国组议会联盟 欲多方位抗阻中国

中美角力升温，国际格局有愈发趋向“新冷战”之势。美国、英国、日本等8个西方阵营国家国会议员宣布组成联盟，表示要在全球贸易、安全、人权方面对抗中国日益增长影响力，协调应对“来自中国巨大挑战”。中国外交部批评，“少数政客”应摒弃冷战思维和意识形态偏见，敦促他们停止为一己之私搞政治操弄。

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据香港经济日报今天报道称，美英8国议员组同盟，谋联手对抗中国。

美国、英国、日本、德国、澳大利亚、加拿大、瑞典及挪威8国，以及欧洲议会约20名议员，周五（5日）宣布组成“对华政策跨国议会联盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China），表示要推动打造协同、主动战略应对中国。

据该报道，美国议员代表为共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）、民主党参议员梅嫩德斯（Bob Menendez）。鲁比奥去年带头推动“香港人权与民主法案”，他最新声言，中国在共产党统治下“象征住全球挑战”。

报道说，中国外交部发言人耿爽回应指，中方敦促少数政客尊重事实、尊重国际关系基本准则，摒弃冷战思维及意识形态偏见，停止利用各种问题干涉中国内政，停止为一己私利搞政治操弄，多为国际社会团结合作发挥建设性作用。