特朗普欲从德减兵布局何处 专家或指亚洲看中国

据《华尔街日报》5日援引美国政府官员的话说,白宫国家安全顾问奥布莱恩(Robert O'Brien)最近签署的一份备忘录规定,美国在德驻军将从目前的3.45万人减少9500人。它还将把美国在德国的服役人数限制在25,000人以内。白宫没有否认这一报道。根据共和党和民主党议员最近都呼吁增加在亚洲的军费开支,要求在未来六年内加强美国在亚太地区的威慑。专家分析不排除美国加强在亚洲驻兵。

广告 继续浏览后续

据《日经亚洲评论》报道,特朗普将重新评估全球军事态势,并着眼于中国。

美国总统唐纳德·特朗普指示五角大楼在9月份之前削减美国在德国的军事足迹。在接受《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)采访时,白宫没有否认这一报道。美国国家安全委员会发言人约翰·乌利奥特在一份声明中说:“虽然我们目前没有宣布,但作为三军统帅,特朗普总统不断重新评估美国军队和我们海外存在的最佳态势。”

几天前,德国总理默克尔对华盛顿说,由于对冠状病毒的担忧,她6月份将不会前往美国参加计划中的七国集团峰会。据报道,愤怒的特朗普随后宣布,他将把G7推迟到9月,并计划邀请俄罗斯、韩国、澳大利亚和印度的领导人加入。该报道称,美中紧张关系加剧的同时,全球两个最大经济体之间的竞争日益加剧也凸显了这一点。

共和党和民主党议员最近都呼吁增加在亚洲的军费开支。美国的印太司令部是美国六个地理作战司令部中最大的一个,覆盖范围从美国西海岸一直延伸到印度西海岸。该司令部最近向国会提交了一份200亿美元的拨款申请,要求在未来六年内加强美国在亚太地区的威慑。

这份题为“重获优势”的报告由印度太平洋司令部司令菲尔·戴维森(Phil Davidson)发表,他说,美国面临的最大危险是该地区“传统威慑的侵蚀”。他写道:“如果没有有效的、令人信服的常规威慑,中国和俄罗斯将有胆量在该地区采取行动,取代美国的利益。”

综合来看,事态的发展表明,特朗普政府希望重新调整其全球姿态,以适应中国日益增长的影响力。这与白宫最近一份题为《美国对中华人民共和国的战略方针》(United States Strategic Approach to the People's Republic of China)的报告相吻合。该报告称,未来美国与中国的关系将是一种“大国竞争”。

据该报道,戴维森200亿美元的亚洲愿望清单包括对“第一岛链”的远程精确打击能力的需求,“第一岛链”从北部的俄罗斯到南部的马来半岛,中国视该地区是必须确保并防止美军渗透的。它还设想在第二岛链上建立一个综合的空中导弹防御系统,这一岛链是太平洋上更远的一排岛屿。