特朗普说没想过制裁习近平 港媒指或留握手言和玄机

美国总统特朗普表示，没有想过要就中国制定港区国安法，制裁国家主席习近平。据香港媒体指，这与他早先表明会展开程序，取消香港的特殊待遇及制裁香港和内地官员的说法不一致，或许显示特朗普仍为谈判留“窗口”，双方还有机会握手言和。

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据香港经济日报今天报道称，就港区国安法，特朗普称无谂过制裁习，藏国安法角力玄机？

据该报道，特朗普今年最大的目标，是在11月的总统大选中连任。中美于今年初达成第一阶段协议，给僵持数月的贸易争端暂时划上句点，特朗普一直视为有利选情的政绩来宣扬。可3月新型冠状病毒疫情在美国扩大，原本良好的经济恶化，失业率不断上升，令其连任目标亮起了黄灯。

特朗普其后则转向指责中国隐瞒疫情，导致了疫情在全球扩散，并批评世界卫生组织（WHO）没有尽到责任。而全国人大宣布港区国安法立法后，他更宣布要取消香港的特殊待遇及制裁香港和内地官员。

据该报道称，不过若过分刺激中国，引发报复性措施等，可能危及中美经贸协议实施，给美国的经济复苏拖后腿，这并非特朗普所乐见。最新谈及中美贸易协议时，特朗普再提到，这是美国其中一份最好的协议，他又批评中国一直剥削美国，令华府每年损失5000亿美元，而自己则改变这个情况。

此外，近期，美国非裔男子弗洛伊德被警察腿压致死案件持续发酵，各城市出现大规模示威，而特朗普应对示威的方式受到广泛批评，包括没尽早发表正式的全国讲话，呼吁团结，还发表煽动言论、威胁动用军队等，令到局势升温。

这波抗议浪潮为年底美国大选添变量，有民调显示，示威爆发后，特朗普与民主党总统参选人拜登在登记选民间的支持率差距扩大，特朗普此时更需经济成绩稳定选情。

据该报道说，虽然特朗普在上周记者会上对华发表强硬讲话，并宣布美国将展开程序，撤销若干香港特殊待遇，不过，这更像一种姿态，因为他没有为此即时启动程序、也没订下时间表，为最终决定留下回旋余地。而特朗普6月3日接受Newsmax TV、白宫前新闻秘书斯派塞（Sean Spicer）访问时，又称与习近平虽有一段时间没有交谈，与双方关系非常好，没有考虑制裁。在这种“一手硬”、“一手软”的施压中，可以看出，特朗普仍寻求谈判，从而从中获取更多利益，挽回选战颓势。