美国称香港游行和美国游行不是一回事 责中共用弗洛伊德之死洗白独裁

6月6日星期六，美国国务卿蓬佩奥谴责中国利用非洲裔美国人乔治-弗洛伊德的死，来做宣传。中国外交部发言人赵立坚6月1日曾经就弗洛伊德之死进行评论，提醒美国“应正视国内存在的种族歧视问题”。

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赵立坚在6月1日的记者会上，回答美国有线电视新闻网记者的提问，表示“美国抗议示威和香港近期发生的暴力活动起因完全不同”，“香港修例风波”是“因为内外敌对势力分裂国家，颠覆政权”的“恐怖”“黑色暴力活动”，“严重危害国家安全”，而美国发生抗议活动则是因为民众抗议种族歧视。赵立坚认为，美国把香港抗议示威者称为英雄和斗士，而把美国抗议种族歧视的人称为暴徒，对香港警察执法进行指责，同时动用美国国民警卫队来威胁美国国内抗议者，是“世界驰名双重标准”。

对于中方上述评价，蓬佩奥谴责中国“使用弗洛伊德的死，来洗白中共剥夺中国人民最基本的人权”。他说，“就像历史上其他的独裁政权一样，只要谎言能够服务于政党对于权力的渴求，那么谎言就没有下限”。蓬佩奥认为，“这种可笑的宣传手段不能愚弄任何人”，“中共通过宣传上的努力，把弗洛伊德死后美国人的行为，与中共对基本人权与自由的否认，混为一谈，这应当被视为一种欺诈”。