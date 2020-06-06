高雄罢韩 搅热中国网络 热搜阅读速冲8千万

台湾高雄市长韩国瑜罢免案确定通过，包含《凤凰新闻》、《澎湃新闻》等大陆媒体都第一时间推播相关讯息。其中，在新媒体平台“今日头条”上，韩国瑜遭到罢免的话题更是冲上热榜第一，截至晚间6时，相关讯息阅读量超过8600万；至于新浪的微博热搜也同样攻顶成功，显示大陆网友也相当关注这次罢免案的结果。网友称罢韩事件体会到什么是民主！人民既能投票选你，也能投票罢免你！

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据东森新闻今天报道称，“韩国瑜被罢免”攻占大陆热搜榜，阅读量破8600万...网友：体会到民主。由于韩国瑜先前翻转高雄，又代表国民党角逐2020总统大选，因此他的动向一直受到大陆媒体关注。事实上，官媒《人民日报》5日才发文称赞韩国瑜“市政成绩不错”，还抨击民进党一意煽动高雄人对韩国瑜“背叛高雄”的恨意。

罢免案的门槛一过，包含《凤凰新闻》、《澎湃新闻》等大陆媒体都第一时间推播相关讯息。此外，东森新闻《ETtoday新闻云》发现，在社交平台上，韩国瑜的罢免案也受到一般大陆网友关注。

以《今日头条》为例，自罢免结果出炉后，头条热榜的第一名就一直是“高雄市长韩国瑜被罢免”，标题后方还搭配深红色的“爆”，显示此议题目前非常“火爆”，点进去之后，则是大陆媒体与自媒体的文章。

有大陆网友表示，“国民党窝里斗，台湾窝里斗”、“韩国瑜跟国民党被打回原形了，对大陆来说绝对是好事”、“人性不足蛇吞象，韩的故事太讽刺了”；不过，也有人留言“天道不公”、“建议韩国瑜再选市长，肯定当选”。

据该报道，此外，新浪的微博热搜上，“韩国瑜被罢免”的话题也一度攻占榜首，有网友调侃“骗来骗去把自己骗下去”、“两面人的正确下场”、“只能一声叹息！感叹国民党的无能”；另外，也有人感叹“原来这就是民主社会，我们制度不同，虽然我们没有经历选自己当地的领导人，不过经过这次，体会到什么是民主！人民既能投票选你，也能投票罢免你！”