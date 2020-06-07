中印边界危机 印度与中巴两面作战压力大

中印边境争端谈判于6日上午8时在解放军控制的拉达克（Ladakh）东部丘舒尔（Chushul）地区的莫尔多（Moldo）边境人员会议地点举行，中印双方前线指挥官对于当前边境争端虽仍未有实质解决方案，但同意和平处理。台湾媒体透露，印度面临与中国和巴基斯坦两面作战的压力，被迫让步。

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据中国时报报道称，中印边境争端，印度为何让步？ 因遭遇两线作战。印度选择和平解决边境争端是因其正同时遭遇中巴两线作战。中印两军于5月在边境冲突时，印度军警其实也正在印控喀什米尔与叛军和游击队展开激战。印度在边境地区呈现两线作战状态，让莫迪政府近一年的边境布局并没有起到应有的预计效果。

印控喀什米尔在2019年8月后被莫迪政府强制拆分，分为具备地区立法能力的“查谟和喀什米尔”及不具备地区立法能力的“拉达克”两地。此举意在分割过于庞大的印控喀什米尔地区，让原先印控喀什米尔地区在中、巴之间双线作战的局面得以缓解。

莫迪政府认为，印控喀什米尔地区的中印、印巴矛盾虽存在，但两者都可以得到解决。首先，就中印矛盾来说，中国大陆在中印西部边境具有压倒性优势，印方仅占有巴里加斯一地的小部分地区。新德里与北京之间的关系就因此平稳，并能专心对付巴基斯坦叛军及游击队。

该报道说，但印度实际执行过程并不顺利，中国方面已识破印度战略意图。北京首先控诉新德里拆分印控喀什米尔，将包含巴里加斯的拉达克一地强行转化为印度领土的行为，是人为改变边境现状，并以新德里还2019年于边境争议地区加筑桥梁、战备公路等防御措施为由，下令让解放军边境部队采取应激对策，把防御工事推进到1962年的中国方面实际控制线。

印度虽于2019年10月后就开始在印控喀什米尔全境招募移民，试图强行改变当地人口比例，进而实现该地“印度化”。但巴基斯坦为反制，也援助并恢复重建当地的“抵抗军阵线、独立阵线”等组织，并于2020年3月开始破坏袭击等行动。

据该报道，尽管印度近来在与巴基斯坦的冲突里占尽上风，但随着中国解放军部队向边境推进施压，已间接援助了“巴铁”同盟的边境局势，并让印度面临两线作战的压力。