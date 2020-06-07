中国外贸数据指进出口双跌

据中国海关统计，今年前5个月，中国货物贸易进出口总值11.54兆人民币，比去年同期下降4.9％，降幅和前4个月持平，其中，出口6.2兆，下降4.7％；进口5.34兆，下降5.2％；贸易顺差8598.1亿元，减少1.2％。据中国时报称，值得注意的是，对东协进出口增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。

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据中国时报今天报道说，中国大陆海关报告前5月进出口11.54兆人民币，出口跌4.7％。

据中国海关统计，今年前5个月，大陆货物贸易进出口总值11.54兆人民币，比去年同期下降4.9％，降幅和前4个月持平，其中，出口6.2兆，下降4.7％；进口5.34兆，下降5.2％；贸易顺差8598.1亿元，减少1.2％。按美元计价，前5个月，大陆进出口总值1.65兆美元，下降8％，其中，出口8849.9亿美元，下降7.7％；进口7636.3亿美元，下降8.2％；贸易顺差1213.6亿美元，减少4.5％。

据该报道，值得注意的是，对东协进出口增长，对欧盟、美国和日本进出口下降。前5个月，东协为大陆第一大贸易伙伴，大陆与东协贸易总值1.7兆元，增长4.2％，占大陆外贸总值的14.7％，其中，大陆对东协出口9366.2亿元，增长2.8％；自东协进口7598.6亿元，增长6％；对东协贸易顺差1767.6亿元，减少9％。欧盟为大陆第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.61兆元，下降4.4％，占大陆外贸总值的13.9％，其中，大陆对欧盟出口9688.2亿元，下降1％；自欧盟进口6373.2亿元，下降9％；对欧盟贸易顺差3315亿元，增加19.1％。美国为大陆第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.29兆元，下降9.8％，占大陆外贸总值的11.1％，其中，大陆对美国出口9643.9亿元，下降11.4％；自美国进口3218.4亿元，下降4.5％；对美贸易顺差6425.5亿元，减少14.5％。

民营企业进出口增长、比重提升。前5个月，大陆民营企业进出口5.11兆元，增长1.8％，占大陆外贸总值的44.3％，比去年同期提升2.9个百分点，其中，出口3.27兆元，下降0.1％，占出口总值的52.7％；进口1.84兆，增长5.4％，占进口总值的34.5％。