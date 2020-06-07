中国威胁对诋毁中医量刑 专家指政治考量

北京市卫生健康委员会日前发布“北京市中医药条例”草案，并在网上公开征求意见。其中第36条规定：“任何组织或者个人不得对中医药做虚假、夸大宣传；不得冒用中医药名义谋取不正当利益、损害社会公共利益；不得以任何方式行为诋毁、污蔑中医药。中央社今天报道指，传出北京拟针对“诋毁和污蔑中医药”者追究刑事责任。

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据中央社报道说，北京拟刑事处罚诋毁中医者，评论指政治考量。传出北京拟针对“诋毁和污蔑中医药”者追究刑事责任，有评论认为，代表中国传统之一的中医药是中国伟大复兴中不可或缺的一环，北京将中医单独列为保护对象，是出于政治考量。

中国近年积极推广中医药。2019年年底，中国国务院发布“关于促进中医药传承创新发展的意见”，新冠病毒疫情期间，中国官方多次强调莲花清瘟等中药的疗效，中国国家主席习近平也多次提到中医药，要求坚持中西医并重。

该报道称，不过，诋毁和污蔑中医药如何界定，至今不明。据美国之音引述有法律专家指出，诋毁、污蔑属于侵权法处理的范畴，应该由司法机构来定夺，北京市的这项地方条例应该没有法律效应。报道引述纽约执照针灸师、独立时评人何岸泉说，北京把中医单独列为保护对象，是出于政治考量。推广使用和保护中医药在中国是政治正确的，这是新时期新的政治标准。他认为，中医药是中国传统文化的一部分，也是中国领导人习近平两个“百年计划”和中华伟大复兴不可或缺的。

以经济的角度来看，中医药在中国和全球华人中有很大的市场。何岸泉说，中医药是中国一个庞大的产业链，2017年中医药总产值达到人民币2.5兆元。据何岸泉表示，现在进行的美中贸易战，加上疫情后，很多国家可能会撤回在中国的西医药产线，导致西医产业链出现裂口，中国希望趁这个时机推动中医药，弥补西医缺口。