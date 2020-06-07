中国推抗疫胜利白皮书坚持及时透明有效 顺赞中医

中国官方今天发布“抗击新冠肺炎疫情的中国行动”白皮书，指出疫情的总医疗费用达人民币13.5亿元；并提到中国官方近来高调宣传的中医疗法，称中医参与救治确诊病例的占比达92%。

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据中央社今天引述消息报道称，疫情中国发布抗疫白皮书：中医疗法参与治疗占92%。

中国国务院新闻办公室今天上午10时发布“抗击新冠肺炎疫情的中国行动”白皮书，全文约3.7万字。白皮书内容共分4大部分，分别为：中国抗击疫情的艰辛历程、防控和救治两个战场协同作战、凝聚抗击疫情的强大力量、共同构建人类卫生健康共同体。其中，在中国抗击疫情的艰辛历程部分，将抗疫过程分为5阶段。分别为迅即应对突发疫情、初步遏制疫情蔓延势头、本土新增病例数逐步下降至个位数、取得武汉保卫战、湖北保卫战决定性成果及全国疫情防控进入常态化。

该报道称，白皮书提及中共总书记习近平在疫情期间，共召开14次中央政治局常委会会议、4次中央政治局会议及中央全面依法治国委员会会议、中央网络安全和信息化委员会会议、中央全面深化改革委员会会议、中央外事工作委员会会议、党外人士座谈会等会议。

另外也提到，湖北省武汉市监测发现不明原因肺炎病例，中国“及时主动”向世界卫生组织（WHO）及美国等国家通报疫情讯息，向世界公布新型冠状病毒基因组序列。在1月4日，中国疾控中心负责人与美国疾控中心负责人通电话，介绍疫情有关情况，双方同意就讯息沟通和技术协作保持密切联系。

在援助疫情重灾区湖北省及武汉市方面，白皮书提到，中国官方从各地和军队调集346支国家医疗队、4.26万名医务人员和965名公共卫生人员驰援。

中央社说，中国官方近来大力宣扬的中医疗法也在其中。白皮书提到这次对患者的治疗，“充分发挥中医药特色优势”，指中医药参与救治确诊病例的占比达92%；湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。

根据白皮书并对这波疫情的花费进行统计，指出截至5月31日止，全中国患者结算人数5.8万人次，总医疗费用13.5亿元，确诊患者人均医疗费用2.3万元。其中，重症患者人均治疗费用超过15万元，部分危重症患者治疗费用自10几万到上百万元都有，“全部由国家承担”。