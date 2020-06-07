中国说脱贫遇最后关键硬骨头 胡春华参观梁家河

分管脱贫工作的中国国务院副总理胡春华今天在陕西说，中国脱贫攻坚战已到了“最后的关键时刻”。要坚决啃下剩余的“硬骨头”，加快解决突出问题，落实兜底保障。要确实巩固成果，充分发挥防止返贫监测帮扶机制作用，强化就业扶贫、产业扶贫和易地扶贫搬迁后续扶持。官方消息说，胡春华还不忘前往中共总书记习近平当年下放的延川县梁家河村知青旧居参观。

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据中央社今天引述中国官方消息报道称，胡春华参观梁家河后谈脱贫：接续推动乡村振兴。分管脱贫工作的中国国务院副总理胡春华今天在陕西说，在如期脱贫的基础上，要推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。而在完成脱贫攻坚任务后，要以“消除绝对贫困”为新起点，推动乡村振兴。

据新华社说，“部分省脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接工作座谈会”今天在陜西省榆林市召开，胡春华出席发表讲话时作上述表示。会前，他还不忘前往中共总书记习近平当年下放的延川县梁家河村知青旧居参观。

兼任中国国务院扶贫开发领导小组长的胡春华说，要深入贯彻习近平的扶贫工作论述，在确保如期打赢脱贫攻坚战的基础上，接续推进“脱贫攻坚”与“乡村振兴”有机衔接，让脱贫群众过上更美好的生活。胡春华表示，脱贫攻坚任务完成后，要以“消除绝对贫困”为新起点，把“脱贫攻坚”与“乡村振兴”的接力棒交接好，确保平滑过渡。

他说，要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，借鉴脱贫攻坚经验，建立健全支持乡村振兴的政策体系，推动脱贫摘帽地区走向“全面振兴、共同富裕”。

据胡春华提到，脱贫攻坚战已到了“最后的关键时刻”。要坚决啃下剩余的“硬骨头”，加快解决突出问题，落实兜底保障。要确实巩固成果，充分发挥防止返贫监测帮扶机制作用，强化就业扶贫、产业扶贫和易地扶贫搬迁后续扶持。