北京说经过疫情 中国朋友更多更铁了

中国国务院新闻办公室今天上午10时发表“抗击新冠肺炎疫情的中国行动”白皮书，并于发表后举行记者会。记者会上，中国外交部副部长马朝旭对英国泰晤士报“疫情为中国与其他国家关系带来消极影响”的提问，表达不认同，称“这种说法不符合事实”。马朝旭说，“事实是，经过这场疫情，中国同世界绝大多数国家的关系非但没有受到消极影响，反而得到了进一步的巩固和改善，我们的朋友更‘铁’了，我们的朋友圈更大了。”

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据中央社今天报道称，中国说经过疫情，我们朋友更多更铁了。

2019冠状病毒疾病疫情使美中关系紧张，认为中国需要为疫情负责的国际舆论也有增加趋势。不过，中国官方今天表示，经过这场疫情，中国与世界绝大多数国家的关系更“铁”、朋友圈更大了。中国外交部副部长马朝旭表示，在中国疫情防控形势最艰难的时候，全球170多个国家领导人，50多个国际和地区组织的负责人，以及300多个外国政党和政治组织，向中国领导人以多种方式表示慰问和支持，有77个国家和12个国际组织提供捐赠，“我们不会忘记这份珍贵的情谊”。

据马朝旭称，因此中国“毫无保留地分享中国经验和中国方案”。据马朝旭举例，截至5月31日，中国已经向150多个国家和4个国际组织提供了物资援助等；此外，中国已向200多个国家和地区出口防疫物资，其中3月1日至5月31日，中国出口口罩706亿副，防护服3.4亿件，许多国家的民众在网上“点赞”中国、在街头高呼“感谢中国”。

据该报道，中国外交部副部长马朝旭随后话锋一转说，“与此形成鲜明对照的是，个别国家逆历史潮流而动，为了推卸自身抗疫不力的责任，疯狂地对中国进行攻击抹黑，制造和传播政治病毒，可以说无所不用其极。” 据马朝旭最后说，“对于这种‘甩锅’的做法，中国当然要坚决反击”，疫情当前，团结合作才是战胜疫情最有力的武器，同舟共济才是战胜疫情的正路。