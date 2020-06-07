台湾韩国瑜遭罢大陆近两亿人围观 都说些啥

台湾高雄市长韩国瑜6日以93万超过3万同意票确定遭罢免，随后大陆官媒都以快讯方式报导相关消息，微博上同样引发热议，“韩国瑜被罢免”的话题一度登上热搜第2名。虽然有网友认为，“台湾政治乱七八糟的”，但也有人表示，在大陆“领导说一，我们都不敢说二呢”。大陆官方将台湾选总统称之为选领导人。

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据东森新闻今天报道说，韩国瑜被罢免“1.9亿次刷屏”登微博热门第2，万人热议：台湾政治乱七八糟的。

韩国瑜罢免案6日下午通过后，包括《央视新闻》、《人民网》、《环球网》等大陆官媒，都以快讯等方式报导相关消息，网友纷纷转载甚至发文评论，让“韩国瑜被罢免”的话题一度登上微博热搜第2。截至7日上午8点，“韩国瑜被罢免”累计阅读量达1.9亿，讨论数为1.1万。《凤凰网》的报导贴文更是涌入超过1.8万条留言，按赞次数超过20万。微博阅读量指的是该条微博被显示在别人网页上的次数，即每刷一次，不管别人有没有看过，回复或转发条数的阅读量全部加一。

据该报道，微博上对“韩国瑜被罢免”的讨论主要可分为对韩国瑜政治生涯的看法、民主投票的看法以及对台政策的看法。网友指出，“两面人的正确下场”、“自作自受，活了个大该”、“活该，你刚当一年市长就去选领导人，当高雄是啥？你的踏板？老百姓也不是傻子，烂党彻底完犊子了”、“他就不该去选什么领导人，凳子都没坐热就去搞选举”。

也有人就“罢免投票”发表看法，“台湾政治乱七八糟的，4分之一民意罢免，肯定全部都下台。没有一个可以过关”、“看吧，这就是民调（民粹）。一天到晚搞投票，不好好搞经济和搞民生。不喜欢谁就把他投下去，不管这个人能力怎么样！喜欢谁就把他投上去，也不知道这个人能力怎么样！这就是民调（民粹）误国。”、“民主闹剧而已”。

据东森新闻说，不过也有网友认为，“在我们这里，别说投票罢免市长了，连多说两句都直接关起来，然后写检讨保证书才放你”、“领导说一，我们都不敢说二呢。。领导说拆了，我们都喜迎的。。。”、“国民党注定失败下场，不过蔡英文也没好到哪里，早日梧桐（武统）吧”。