地摊经济中央分歧 央视疑批李克强地摊经济令全国城市管理功亏一篑

中国国务院总理李克强提倡的地摊经济继昨日遭北京率先打脸后，中宣部管辖的中央电视台今日（7日）也紧贴发表热评：“当前，‘地摊经济’在一些地方热闹起来，这固然有其生存发展的价值，但并非包治百病的灵丹妙药。不同的城市有不同的定位，也有不同的发展阶段，一旦脱离实际，一哄而起、盲目跟风，就会适得其反，‘蚕食’来之不易的治理成果。”

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据苹果日报今天报道称，央视发热评：地摊经济非灵丹妙药，一哄而起会适得其反。报道称，央视批评李克强的地摊经济，令到内地城市管理“功亏一篑”。

据央视文章称，最近北京市发布信息，重申“地摊经济”不适合北京。针对市民反应强烈的个别地点出现的摆摊设点、占道经营等违法行为，北京城管部门将加强执法检查，依法处理这类扰乱市容环境秩序的违法行为。文章认为，城市治理也如同烹小鲜，必须精准施策，用心用情。特别是对于北京、上海、广州这样的特大型城市而言，精细化管理方是正道。目前，各大一线城市均未盲目跟风，也没有发布所谓“地摊地图”，一些城市更明确对乱摆摊说不。这是清醒的。

据央视说，“地摊经济”如果一哄而起，“各个城市多年积累的精细化管理成效就会功亏一篑”，其利弊得失，须细加研判。在武汉肺炎疫情冲击下，如何保民生保就业，最根本的，恐怕还是要在推动复工复产、复商复市等方面加大力度。近日，北京市与央视联合推出的“消费季”，将一直延续到年底，且每个月都有各类消费节，这是值得各地借鉴的。“（北京）潘家园古玩市场和鬼市也是地摊经济。因为管理的好，所以不乱还吸引人。所以，地摊经济不要理解为占道、脏乱差等。圈出一地，有序管理，贴近百姓生活的服务类项目也是可以的。”有网民为“地摊经济”平反。有网民更说，“放开地摊不要放开管理”。

据该报道，受中美贸易战影响和武汉肺炎疫情冲击，中国经济严重下滑，李克强大力提倡“地摊经济”，推出鼓励失业人士做小贩谋生的政策还不到一星期，近日突然传出遭中宣部下令封杀，不但媒体被要求全网查删有关“地摊经济”的报道，就连中央文明办有关“地摊经济”的正式文件亦被作废删除。

报道称，多位学者与专家对《苹果》表示，事件反映“习李斗”白热化，李克强以鼓励经济民粹主义的发展，来对抗习近平的政治民粹主义，无奈国务院孤立无援，最后被赶绝“收摊”。