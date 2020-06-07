欧中峰会仍有望年内举行？

据德新社报道，德国外长马斯（Heiko Maas）希望被推延的中欧峰会到今年年底还是能够举行。他向德国《周日图片报》表示：“我还在希望，峰会能到今年年底举行。中国是将来的超级大国。中国是德国最大贸易伙伴。尽管如此，与北京的对话不应仅局限于经贸问题。我们需要一个共同的欧洲对华战略，来代表我们的自由价值观。”《奥尔登堡在线报》表示，马斯在德国担任欧盟轮值主席国期间，注重靠近中国。

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德国政府周三宣布，鉴于全球疫情形势，中欧峰会不得不推延。峰会原定于九月中旬在莱比锡举行。德国将在今年下半年担任欧盟轮值主席国。欧盟所有27个国家元首和政府首脑本来将首次共同会晤中国领导人。具体来说，双方欲缔结投资保护协议。欧洲企业为此已经等待了很长时间。但是根据欧盟委员会的消息，该保护协议尚未完成。另外，峰会还应重申共同应对气候变化的战斗，并讨论欧盟和中国在非洲的角色。

就中国在处理新冠疫情上受到争议的行为，马斯表示：“在世界范围内，有许多国家在最初几周内，在处理该病毒方面犯了错误。但是我们需要完全透明，以查清病毒的来源。”这对研究以及抵制病毒都非常重要。“我确信，这最终也符合中国的利益。”

就德国下半年将担任欧盟轮值主席国，马斯表示：“团结一致应成为指导我们度过这六个月的座右铭。新冠病毒必须使我们更团结。”

德国工业联合会主席肯普夫(Dieter Kempf)也就中国做了表态。他在接受《周日世界报》采访时说，必须以更加自信的姿态面对中国。“在与中国合作时，我们不能太天真。我们必须积极维护自己的利益。” 肯普夫指出，新冠疫情暴露了全球供应链的巨大依赖性，“对许多企业而言，接下去的一大任务就是削减这种依赖性，同时也不能抛弃全球化经济的益处。”

肯普夫同时又强调，切忌矫枉过正：“中国也许是竞争对手、体制对手，但是也是欧盟以及德国的重要伙伴。”