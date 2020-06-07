澳遭控对华种族歧视 官方称从无针对中国人暴力

中国官方发布文件称，“近期，由于受到新冠肺炎疫情影响，澳大利亚国内对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为现象明显上升。文化和旅游部提醒中国游客切实提高安全防范意识，切勿前往澳大利亚旅游。 ”澳副总理驳斥说法，称澳大利亚境内从未爆发一波针对中国人的暴力事件。澳大利亚是中国民众首选留学移民与旅游目的地之一。澳大利亚目前仍维持边境管制，没有开放国际旅游。

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据路透社稍早报道，中国提醒国人切勿前往澳大利亚旅游，指因种族歧视和暴力现象明显上升。中国文化和旅游部是在周五建议中国游客切勿前往澳大利亚旅游，因对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为现象明显上升。

据中国文化和旅游部发布的赴澳大利亚旅游安全提醒中指出，“近期，由于受到新冠肺炎疫情影响，澳大利亚国内对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为现象明显上升。文化和旅游部提醒中国游客切实提高安全防范意识，切勿前往澳大利亚旅游。 ”

据联合新闻网报道，澳副总理驳斥非事实。

据该报道，中国官方5日发布旅游安全提醒，直指澳洲近日对华人种族歧视案例增加，呼吁中国民众切勿前往澳洲，反映中澳两国关系越趋紧张。

尽管自武汉肺炎年初在全球逐渐蔓延开来后，就陆续传出华人或亚裔人士在欧美国家遭受歧视的案例，不过中国在此时发出警讯，且澳洲目前仍实施边境管制措施，仅开放澳洲公民、持有澳洲居留证的人士及其家属入境，也难免启人疑窦。

报道称，澳大利亚副总理柯米克（Michael McCormack）则驳斥中国的说法。根据澳媒ABC报导，柯米克在今（6）日针对中国对澳洲发出的旅游警示作出回应，表示澳洲境内“从未爆发一波针对中国人的暴力事件。”柯米克提及，“我不知道为什么声明这样说，我也不知道组织（中国文化和旅游部）或相关人员发表这声明背后的想法。我只能说这声明并不正确。”

中澳关系近年因爆发中国间谍渗透澳洲国会事件而出现松动，近期更是因为武汉肺炎越趋紧张。中国先是不满澳洲总理莫里森（Scott Morrison）公开呼吁国际针对武汉肺炎的起源开启独立调查，而在5月禁止澳洲牛肉进口到中国，并对澳洲大麦征收为期五年且高达百分之73.6的反倾销及反补贴税。尽管中澳官方都没有直接承认这些措施是因澳洲先前的呼吁所导致，不过许多外媒仍认为这是中国为此祭出的经济制裁手段。

据该报道称，不过澳洲并没有因此却步，在中国于5月底通过香港版《国安法》草案协议后，澳洲外长佩恩随后便与美国、英国及加拿大外长发表联合声明，针对港版《国安法》将限制香港人的自由，并削弱香港的自治表达严重关切。