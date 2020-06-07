特朗普指与中国和睦相处是好事但不知会否发生 专家忧中美关系扑朔迷离

据路透社报道称，美国总统特朗普表示，在冠状病毒大流行之后，他对中美签署的第一阶段贸易协议的看法发生了改变。特朗普是周五在白宫玫瑰园举行的新闻发布会上表示:“我想我对这项贸易协定的看法和三个月前有所不同。”“与中国和睦相处将是一件好事。我不知道这是否会发生。我会让你知道的。”

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据路透社说，特朗普称新冠大流行后他对中美第一阶段贸易协议的看法发生改变。特朗普“与中国和睦相处将是一件好事。我不知道这是否会发生。我会让你知道的。” 特朗普还表示，中国经济不会赶上美国。

据香港经济日报今天报道称，此前，特朗普多次宣布中国隐瞒病毒，并在疫情规模方面误导其他国家。他在5月初曾表示，对是否终止协议“非常纠结”。

在六月的第一周，中美两个超级大国开始了新一轮针锋相对的措施。该报道引据路透社消息，中国政府官员周一要求国企停止进口美国主要农产品。白宫则禁止中国航空公司运营飞往美国的航班。

据该报，经济学家越来越担心，这次举措可能引发全球贸易冲突进入一个新的阶段。但也有一些专家表示，随着各国优先考虑从新冠大流行中复苏，白宫不会轻易放弃与中国的贸易协议。

白宫官员最近的声明表明，中美可能会缓和在贸易方面的关系。美国贸易代表莱特希泽周四称，他对中美第一阶段贸易协议的实施感到满意，并表示，虽然疫情将影响全球贸易关系，但贸易将会恢复。