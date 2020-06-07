瑞幸董事长参与造假 或中美都追责

中国企业瑞幸咖啡造假引发关注，并重创其他在美上市的中概股形象。据中国官方媒体透露，有关部门已经掌握瑞幸咖啡董事长陆正耀参与公司财务造假的指令性电邮，陆正耀可能面临中美两国同时追责。

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据中央社报道称，陆媒指瑞幸董事长参与造假，可能面临中美追责。据财新网消息，中国国家市场监管总局和财政部先后对瑞幸咖啡进行了调查，已经掌握了造假的诸多证据，包括瑞幸曾为虚增交易交了税。由于有陆正耀参与造假的电邮证据，预料陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。

消息称，关注商业科技新闻的AI财经社引述上海正策律师事务所律师董毅智说，瑞幸可能要面临中美两地同时追责。美国的程序相对成熟，提供不实财务报告和故意进行证券欺诈的犯罪要判处10至25年的监禁，个人和公司的罚金最高达500万美元和2500万美元。不过他也说，中国的新证券法刚实施，在程序、追责处罚力度上都有偏差。他所在的律所团队手上已经有几十个瑞幸投资者做索赔预先登记，“想把这个事情操作成国内第一起关于中概股的集体诉讼”。如果立案成功，诉讼期会有1到2年时间。

华尔街日报曾报道，瑞幸咖啡虚增销售的方式是透过陆正耀的关联公司出售咖啡代金券，涉及数量上千万张。一名虚构的采购员还伪造了超过1.4亿美元的资料和服务付款。此外，在瑞幸上市前一个月，已经有一批公司员工在伪造交易，利用个人帐户购买大量代金券。

目前陆正耀仍担任瑞幸咖啡董事长，但不再担任提名及公司治理委员会的主席。瑞幸执行长（CEO）钱治亚和营运长（COO）刘剑涉嫌参与造假已经被撤职。4月5日，针对瑞幸咖啡涉嫌人民币22亿元财务造假一事，陆正耀当时表示，“我个人非常自责。无论独立委员会的最终调查结果怎样，我都会承担应有的责任”。

5月19日，瑞幸咖啡被美国那斯达克（Nasdaq）证券交易所要求退市。陆正耀隔天发布声明称，那斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，对此个人深感失望和遗憾。

中央社说，瑞幸咖啡4月爆出造假以来，在美上市的中概股压力增大，美国监管层、交易所和国会对中概股发难。在当前中美交恶的氛围下，瑞幸造假更成为美国政治人物攻击中国企业的理由。那斯达克5月针对欠缺会计透明度、由内部人士密集持有的中国公司，收紧上市规则。美国国务卿蓬佩奥6月初对此表示，鉴于中企惯于做假帐，那斯达克新规值得其他证交所效法，以保护美国投资人权益。