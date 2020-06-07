纪念刘晓波“铁椅LXB” 矗立巴黎Vincennes森林公园

六四31周年之际，由旅居法国的著名雕塑家王克平亲手创作的纪念刘晓波的高达三米的“铁椅LXB”从此落户于巴黎东部的文森纳森林公园，矗立于军火库戏剧中心的太阳剧社门前的小广场上。

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太阳剧社的创始人法国戏剧文化大师Ariane Mnouchkine欣然接纳铁椅，并且亲自安排将铁椅安放在广场前面。“铁椅LXB”从此将长久安放在太阳剧社的门前。前往剧社观看戏剧的法国观众将可以向刘晓波铁椅致意。

太阳剧社是一个积极参与社会活动的剧社，长期演出一些具有强烈社会意义的剧本。穆氏巾女士（Ariane Mnouchkine）长期关注中国人权状况，曾经多次组织参与声援西藏的示威活动。

按计划今年九月将举行“铁椅LXB”落户Vincennes森林公园的正式庆祝仪式。

巴黎在雨中纪念六四31一周年

2020年的6月4日，六四纪念碑所在的巴黎二十区的Gambetta公园同巴黎的其他公园一样仍然因疫情而被关闭，法国今年的六四悼念会最终选择在巴黎十三区的一家中餐馆举行。

巴黎在雨中纪念六四三十一周年，2020年6月4日。巴黎十三区。 © 网络

参加纪念会的包括法国著名汉学家侯芷明女士（Marie Holzman），人权联盟中国问题负责人布克先生（Alain Bouc），法国反酷刑组织成员Francois de Vergnette，汉学家《六四大屠杀》一书的法文译者Herves Denes ，六四大屠杀亲身经历着高原，工运负责人刘伟民，前北京戏剧学院学生王龙蒙，以及近期从中国流亡法国的六四参与者与人权捍卫者十多人。

与会者感叹三十多年来在中国国内六四话题越来越成为禁区。感慨法国以及欧盟继续对中国采取绥靖主义立场。也有与会者表示，中国的问题归根结底还必须由中国人来承当，外国友人的声援与支持固然可贵，但是，关键还在于中国国内以及旅居海外的中国人的共同努力。