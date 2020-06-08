中国促美国拿出指控中国破坏西方国家研发疫苗的证据

针对此前有美国参议员称中国正试图破坏或延缓西方国家研发新冠肺炎疫苗，中国外交部新闻发言人华春莹今天表示，既然说有证据，“那么就请他拿出证据来，不用羞羞答答。”美国共和党参议员Rick Scott周日表示，美国有证据表明，中国正试图延缓或破坏西方国家研发疫苗。

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据路透社今天报道说，中国外交部称美参议员应拿出中国破坏西方国家研发疫苗的证据。据华春莹在外交部例行发布会上并称，希望美方也能像中方这样，尽快向世界做出的承诺，就是美方如果率先研发出疫苗会无偿地和世界分享。

中国国家主席习近平5月18日曾在世界卫生大会视频会议上承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。

据华春莹称，“疫苗研发不是中美之争，而是人类与病毒的战斗，哪个国家率先完成疫苗研发并且投入使用，都将是对人类抗击新冠肺炎疫情的贡献。”

中国科技部部长王志刚昨日在国新办发布会上也表示，下一步，中国疫苗如果完成了研制和临床试验后，可以达到应用的时候，会认真落实习近平的承诺，把它作为公共产品向全球提供。

据路透社说，中国正按照五条技术路线部署疫苗研发，包括灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、减毒流感病毒载体疫苗以及核酸疫苗。

消息说，中国官方与专家近日多次透露，中国研发新冠病毒疫苗，最快今年秋冬就可以投入临床。