前局长何志平在美国将刑满出狱何时回港仍未知

香港前民政局局长何志平因为涉嫌为中国一家能源公司在纽约贿赂非洲国家官员罪名成立，在美国服刑31个月后即将刑满出狱，然而由于何的美国签证已被注销，预料出狱后仍将被移送美国移民局拘留设施，等候遣返香港，但相信何志平的身份特殊，港府将加快程序协助他尽快返港。

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何志平在董建华时代弃医从政成为董班子的民政局局长，离开港府之后成为上海华信能源旗下一个基金会的理事常务副主席兼秘书长，有董建华“家臣”之称的路祥安任副秘书长，而基金会的主席则是华信能源董事叶简明。

何志平被判罪成的控罪包括五项违反《海外反贪腐法（FCPA）》以及3项洗黑钱罪，案情指他以中华能源基金会秘书长身份，为华信能源多次作出贿赂，包括以礼物盒收藏200万美金贿款送赠乍得总统德比、以银行汇款50万美金贿款予前联合国大会主席、乌干达外长库泰萨、以及意图向乌干达总统穆塞韦尼提供50万美元贿款；他并向前塞内加尔外长加迪奥提供50万美元，作为协助他与上述政要合作的中间人报酬。

何志平去年3月在纽约被判监3年及罚款40万美元，他的代表律师当时已经估计，如果何志平表现良好，扣除还柙的时间，他最快可于今年中出狱；联邦监狱局后来亦将他出狱日期定于今年6月8日。

根据法庭文件，由于何志平涉及“道德堕落（moral turpitude）”的罪行，他亦不再持有有效的入境签证，因此服刑完毕后将被驱逐出境；何已经自愿放弃就驱逐出境进行聆讯的权利，并将香港列为首选的遣返地，中国则是他的替代遣返地。

美国执业律师Jae Lee向苹果日报解释，一般犯下须驱逐出境罪行的人士，刑满后都会被移送入境羁押设施，当局并会容许当事人对遣返提出抗辩；确定遣返后，入境当局仍须与遣返地确认当事人身份并预备相关出入境文件，整个程序耗时数星期至数月不等。

不过Lee指，何志平在判刑后已经同意遣返，法庭亦已签发命令，入境当局可以在他出狱前开始准备工作，加上他是高调人物，相信中港政府都会加快其手续，尽快安排他遣返，即使要移送入境设施短暂羁押，过程仍会比一般个案快。

一度是中国最大石油私企之一的华信国际，自何志平一案之后，未几即出现财政困境，公司变卖大部分资产，甚至进入破产申请程序，叶简明亦从公众社交圈中消失。至于董建华的爱将家臣路祥安，则在2018年2月14日因病猝死。