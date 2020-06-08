《十字架》报：香港抵抗北京 “攸关生死”

法国《十字架》报亚洲部主任马洛维奇（Dorian Malovi） 6月5日刊文指出，香港反送中运动爆发一年后，香港人面对中国收紧政策表示他们会继续动员。而反送中运动首次100万人大游行周年，香港7.1回归日将先后到来，香港的紧张局势料将更jia剧烈。

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《十字架》报说，香港作家江松澗（Kong Tsung-gan）6月5日在博客上公布自2019年春季以来的抗议活动记录。这个记录显示，自去年6月以来，已有（累计）超过1500万香港人参加抗议示威。江松澗说，今年5月24日以来，即使示威被禁止，仍有大约50万人参加了示威活动。他赞港人了不起。

多数港人恒心不变

今年6月4日天安门屠杀31周年纪念日到来前，香港警方以疫情为由，禁止举行烛光晚会。这是31年来的首次。十字架报说，可是，六月四日这一天，成千上万的香港人不顾禁令，手持蜡烛，唱着歌，人与人拉开距离，汇聚在维多利亚公园和铜锣湾。警方在晚会结束时，抓捕了几个人。参加这次集会的一些人表示，他们从1990年起，每年都参加64天安门屠杀纪念会，从未间断。其中的一位说，北京想让我们忘记天安门，但我们要让这个记忆在香港传下去。非政府组织工作人员 Jessy Leung说，傍晚她和两个同伴手持蜡烛来到维园，刚开始很害怕（警察），然后，看到了人群在唱歌，就开始跟大家一起唱«我们永远不会忘记» 。

十字架报说，一年以来，人口750万的香港正经历一场强烈的抗议运动。人们反抗北京日益加强控制香港。这也是1997年香港回归后经历的最严重的政治危机。但有一件事很清楚： 那就是：大多数香港人反抗的决心保持不变。

我们的反抗精神永不灭

香港律师Y. Leung表示，尽管受到中国的压力，尽管警察以冠状病毒为由禁止示威，我们还会上街表达我们反对国家安全法的意愿。这位自2019年以来为那些暴力镇压受害者提供援助的律师，在64纪念活动之后说，这个6月4日，星期四的晚上，人们再次不顾禁令，聚集在这里，为天安门大屠杀的受害者举行和平守夜活动。这等于又完成了一项抵抗北京压迫的重大政治行动。

十字架报说，在香港的暴力冲突导致数千人被捕后，香港几乎每天都发生反抗行动。定期有100万人到200万人参加。这名香港律师说，我们的抵抗的精神永远不会枯竭»。

去年香港反送中运动导致民主派在地方选举大翻盘后，北京不顾1984年对香港“一国两制，50年不变”的承诺，强推压迫性的香港版国安法。此举导致香港面临提前27年失去自由和司法独立的危险。5月24日香港人冲破警察禁令，上街抗议北京的这个国安法。当天数十人被捕，十字架报说，这是港人在向全世界发出SOS呼救。

胜负未觉 生死攸关

该文说，但是香港反抗运动的成果非常少。这场运动的导火索是北京想要的“送中条列”。这个旨在向中国内地引渡的修法草案在2019年3月中旬引发港人愤怒，上百万人上街游行，并出现愈演愈烈的暴力。最后，送中条例在去年9月被撤回，但民众要求调查警方暴力和落实普选等诉求未获满足。

在与中国不平等的斗争中，悲伤，愤怒，强恨，有时甚至是仇恨，充斥着香港人的心。在香港生活多年的大学研究员，政治专栏作家苏鼎德（Éric Sautingé）指出，“在他们（港人）眼中，这场战斗的胜负至今未决。 这种心态非同寻常，因为它持续了一年，给香港人口造成了经济和社会的所有后果。这已远远超出了传统的政治斗争，因为对香港人民来说是“生死攸关”的问题。他们会一路走到底，也许能活下来”。

英国首相约翰逊6月2日宣布，如果中国坚持在香港实施国家安全法，那么英国将让300万香港人获得英国海外护照，并可获得英国公民身份。他说，“如果中国继续往前走，英国出于良心，不能耸耸肩，忽视不理，继续做别的事。相反，我们将履行我们的义务并提供替代方案”。一些香港人正在考虑流亡英国。

未来数月，香港人的毅力将受考验。敏感的日子相继到来：6月9日是反送中首次百万人大游行1周年。7月1日是香港97年回归中国的“哀悼”日，也迫在眉睫。

法国里尔天主教大学讲师，地缘政治专家Barthélémy Courmont指出，香港反抗北京的运动将有更大的信心。港政则被夹在北京的坚定意志和香港舆论的坚定决心之间。疫情限制措施维持到7月底，如果警方大规模镇压，那么紧张局面势必会恶化。