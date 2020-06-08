华为在英国展开进攻性魅力宣传

中国巨企华为今天在英国展开大规模广告宣传，为坚守并巩固华为在英国的阵地进行游说辩护，以期敦促英国政府不要作出决定，排斥华为在英国的5G战略建设。

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据法新社今天自伦敦报道，华为在英国媒体广登广告，指出华为在英国5G建设中不可或缺，并对英国经济具有重要贡献与影响。

据华为的媒体广告说，华为在英国成长壮大，在英国已经有20年的历史，从英国3G到4G的网络建设中，都有华为全面参与。而且这些成果仍然是英国每天的运用。

据法新社说，华为的魅力广告，恰在英国显示对华为参与5G建设立场有变得敏感时刻。因新冠肺炎病毒疫情，英国对中国产生反感。据英国媒体5月底的透露，英国首相约翰逊甚至考虑到2023年时，将华为完全逐出英国的5G网络建设。但英国政府目前只是说，还在权衡评估美国推出的安全要求惩罚性后果，美国旨在阻挡中国华为利用美国的半导体技术在全世界扩张。

不过，英国政府在今年一月初曾作出决定，允许中国华为有限度参加英国网络建设，除了规定局限于不得参与敏感的战略设施外，市场份额总量不得超过35%。

英国首相约翰逊处于双重压力之下，一方面来自于保守党本党议员要求强硬对待中国的压力，另一方面来自于英国盟国美国对中国华为的严厉抨击，美国指控华为为中国政府情报间谍。华为对此一直加以否认。

与美国总统特朗普接近的一位参议员，上个星期甚至威胁，如果英国政府决定允许华为参加英国5G建设，美国将撤走驻扎在英国的先进战机编队。

据法新社说，5G议题因英国脱欧变得复杂化。根据英国星期天时报，中国驻英国大使威胁5G议题与英国同中国贸易联系，考验两国相关合作。英国脱欧后在寻找贸易伙伴。

根据英国每日邮报说，在亚洲有重要地位的英国汇丰银行，警告唐宁街10号，如果英国排除华为，汇丰银行的业务将受到惩罚。