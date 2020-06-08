印尼建高铁 或加日本选项刺激中国

印度尼西亚政府将在近期确定向在中国支援下建设的连接首都雅加达和附近万隆的高速铁路项目中加入日本的方案，计划试探日本方面的反应。印尼希望与日本提供协助的连接雅加达与第2大城市泗水（苏腊巴亚）的现有铁路的准高速化计划合并，以提高业务效率。印尼似乎还期待以此刺激中国方面，使工程进展迟缓的高速铁路建设向前推进。

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据日本经济新闻今天报道称，印度尼西亚拟邀日本参加高铁项目。印尼外长蕾特诺稍早在6月4日的在线记者会上透露，“已开始讨论能否延长高速铁路和将日本纳入共同事业体”。

日本现在为连接雅加达—泗水之间约750公里的新铁路计划提供协助。在印度尼西亚政府内部，越来越多观点认为与从雅加达向东南和东新建2条铁路相比，统一为1条更有效率。

佐科政权2015年针对雅加达—万隆间的高速铁路建设，接受了不让印度尼西亚产生财政负担的中国提案。计划以时速350公里连接140公里的距离，将所需时间从现有铁路的3个半小时缩短为45分钟。2016年1月举行动工仪式，力争2019年开通。但是，提供建设费75％的中国国家开发银行作为贷款条件，提出要完成土地征用，情况一直发生变化。土地征用陷入僵局，工作进展迟缓，将开通预定时间推迟至2021年。此外，由于新型冠状病毒的影响，工程暂时中断。

印尼经济统筹部部长艾朗卡·哈塔托提出了开通进一步推迟1年的展望。由于推进业务整体的调整，费用将超过新的预算。此前预计为55亿美元的总建设费将增至60亿美元。在此背景下，提出的是将高速铁路延伸至泗水，在此基础上将日本纳入共同事业体的方案。

据该报道，日本方面似乎对此感到困惑。早已启动雅加达—泗水间的铁路商业化调查，难以改变计划。这是充分利用现有的爪哇岛横贯铁路的方式，线路的标准与中国主导的高速铁路有所不同。日本的外务省相关人士表示：“难以想象（印度尼西亚提出的方案）包含哪些内容”。关于高速铁路计划，当初日本政府与企业力争以新干线方式获得订单，但佐科政权选择了中国方案。