反修例运动1周年仍有67%港人坚持五大诉求

6月9日是惊动全球的香港反修例运动1周年，警方迄今已拘捕了接近9000人，以各类罪名向逾1600人提出起诉，被捕者身心受损者更是不计其数，为了进一步对香港加压，北京早前决定绕过香港立法会制定港区国安法，然而中共的高压对港措施，仍然未能减灭港人争取包括普选在内的五大诉求的决心。香港民意研究所最新进行的调查发现，有67%的港人对争取民主的决心有增无减，或起码决心不变。

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在此同时，有学生组织原定计划8日下午在反修例运动1周年之前在尖沙咀发起游行，但已遭警方反对，组织质疑是政治打压。

香港民意研究所受苹果日报委托所进行的调查显示，市民争取五大诉求的决心，有30%受访者对比一年前是有增无减，认为无改变的则有37%，认为减少的有25%，换言之，有67%的人对争取诉求的决心不变，有些甚至是有增无减，可见威权恐吓下，港人抗争心志未有消减。

民阵副召集人陈皓恒表示，接近四成人认为争取五大诉求决心不变的数字十分重要，料令极权政府面对极大难题。他指在中共打压下，“大家都会惊（怕），这种恐惧乃自几十年来认识共产党的恶行”，但他赞扬港人厉害，仍然坚持五大诉求，希望市民在港版国安法势在必行下，一如六四当日不顾警方反对，上街悼念，继续企硬。

市民未来料持续抗争，港府施政势举步维艰。中大政治与行政学系副教授马嶽告诉苹果日报，虽然林郑月娥否认是傀儡政府，但中央实际上已直接管治香港，外界观感亦认为香港已沦为一国一制。他指民望低固然令港府管治困难，但相信对港府工作影响不大，“民望低，对中央服从性会更高”，预料政府在民生方面持续“做些事情”，政治问题由中央直接指令，“看不到高官会resist（反抗），只会协助解说”。他表示，除非中央政策改变，相信不会让特区首长“换马”，“中央直接来（管），（即使）换民望高的人效用都不大”。

此外，学生动源召集人钟翰林表示，他们原本计划在今（8日）下午发起游行，“我们希望以合法和平理性的方法，令不同市民合法地走上街头，表达他们的意见，表达言论自由，但警方以过往有相同主题的游行，都会发生暴力抗争、冲突，以学生动源是主张勇武抗争的组织为由拒绝游行，我们学生动源是强烈不满。”

警方的反对通知书亦以限聚令及阻碍交通作为理据，反对游行申请。学生动源改在尖沙咀海傍设立街站宣传，期间大批防暴警员在附近戒备，亦都有警员拍摄现场情况，他们指，会再申请本月16日于港岛发起游行。

五大诉求是指全面撤回逃犯条例修订草案（已成功）、撤回“暴动”定性（包含612抗议活动）、撤销所有反送中示威者控罪、成立独立调查委员会，彻底追究警队滥权情况，以及立即实行“真双普选”。