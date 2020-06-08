引爆反送中引信事件 香港宗教官方人员再提陈同佳赴台投案意愿不变

香港圣公会教省秘书长管浩鸣今天说，承认在台湾杀害女友的香港嫌犯陈同佳，赴台投案的意愿不变。陈同佳在港情况多由管浩鸣不时代为向媒体转述消息。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，陈同佳愿赴台自首，杀女友间接引爆反送中，陈同佳赴台投案意愿不变。

香港圣公会教省秘书长管浩鸣8日说，承认在台湾杀害女友的香港嫌犯陈同佳，赴台投案的意愿不变。明报今天在相关消息中引述管浩鸣说，陈同佳赴台投案一事有待台港两地通关后再作安排；他并表示2、3周前曾见过陈同佳并谈及赴台意向，对方“没有改变”立场。

管浩鸣未透露陈同佳的近况。

据该报道称，2018年2月，20岁香港女子潘晓颖与当时19岁的陈同佳在台北共度情人节，却遭陈同佳杀害。陈男独自返港后，因为涉嫌盗窃女友财物被警方逮捕。在警方调查过程中，陈同佳承认在台湾杀害了女友。由于台港没有引渡协议，香港警方只能控告陈同佳盗窃及处理赃物罪，无法引渡他到台湾接受调查；且由于陈同佳认罪获减刑，最终仅被判处29个月有期徒刑。去年10月23日，陈同佳出狱后向媒体说，他对不起社会，愿意赴台“自首”。

据该报道，陈同佳在狱中期间，管浩鸣不时探望，一直代为向媒体转述消息。

为了引渡陈同佳赴台接受调查，港府去年初提出修订逃犯条例，以便以个案方式与台方进行引渡安排，但有关修订同时适用于中国大陆和澳门，结果引起大规模“反送中”运动。