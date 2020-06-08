德国政府对中国疫苗成果持怀疑态度

据柏林《每日镜报》报道，德国政府对中国就新冠病毒疫苗研发取得的成果持怀疑态度，因为疫苗风险尚不明确。

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在自民党议会党团的询问下，联邦政府答复说，“用不同的方法研究尽可能广泛的候选疫苗”非常重要。但是，人们必须“认真考虑”使用灭活疫苗来预防新冠病毒。

自民党议会党团经济政策发言人和问题提交人莱因哈特胡本（Reinhard Houben）表示，德国政府对中国研究成果持怀疑态度是“合理的”。他在提问时，就提到德国对中国的依赖，近几个月来尤其表现在防护设备和药物上。研制出疫苗后，人们担心，德国和欧洲要得到疫苗将“被拖延并必须付出巨大代价。”

4月底，中国北京科兴公司宣布成功研制出Sars-CoV2灭活疫苗。疫苗引发猕猴免疫反应。但是尚不能排除该灭活疫苗可能引发的某些风险。比如，感染增强抗体引发的并发症或所谓的增强呼吸道疾病症。后者意味着，接种疫苗后，接触感染病毒而生病会比未接种疫苗时更严重。

联邦卫生部国务秘书萨宾韦斯在回应自民党的询问时，还提到了更多风险。“为了以工业规模生产消除了活性的死疫苗，必须处理大量有传染性的新冠病毒。这使得疫苗生产必须在非常高的安全措施下进行。”据联邦政府所知，使用其它可选疫苗技术则不会产生此类风险。

政府的答复还显示，德国政府显然几乎没有从中国那里获得任何有关疫苗开发的信息。而没有相关科学数据，德国也就无法对中国的疫苗研究作出恰当评估。

根据上周公布的消息，德国与荷兰、意大利和法国一起，希望加快欧洲新冠病毒疫苗的研发，以便所有欧洲人都能从中受益。建立这一联盟，也是为了应对中国和美国在研发疫苗上的优势。

德国政府还承诺，欧洲开发出来的疫苗将向全球提供。德国政府致力于让全球共享疫苗，希望“尽早确保疫苗在全球范围内得到使用。”