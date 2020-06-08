新冠病毒中国疫情今报告境外输入4例

中国官方今天公告，6月7日昨天报告新增确诊病例4例，均为境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，也是境外输入病例（在上海）。6月6日中国新增6例确诊病例，其中1例为来自海南三亚的本土病例，为湖北输入病例。

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据路透社说，6月7日中国大陆新增新冠肺炎确诊4例均为境外输入，新增无症状感染者2例

中国国家卫生健康委员会周一公告说，6月7日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为境外输入病例（四川3例，上海1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增新增无症状感染者2例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察37例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者201例（境外输入44例）。

境外输入现有确诊病例63例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1,780例，累计治愈出院病例1,717例，无死亡病例。

6月6日中国新增6例确诊病例，其中1例为来自海南三亚的本土病例，为湖北输入病例。确诊病例胡某某，女，37岁，湖北省天门市籍，其6月5日随湖北旅游团到三亚游玩。

据路透社，累计收到香港1,106例（出院1,049例，死亡4例），澳门45例（出院45例）。