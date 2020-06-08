日本官房长官否认在香港问题上美国等对日本感到失望

日本官房长官菅义伟，在5月28日下午的记者会上，针对中国人大通过涉港《国安法》指出：在国际社会和香港市民强烈的担忧中通过决议，对此表示深深地忧虑。

日本官房长官菅义伟在8日的记者会上，在谈及关于中国人大通过涉港《安全法》决定，日本政府曾被询问是否参加美国、英国等严厉批评中国的联合声明，但日本表示拒绝的相关报道时指出：“我国已将我们强烈的主张，通过高层直接向中国方面传达，也向国际社会发出了明确的信息”，“美国和英国等相关国家对于我国的对应给予高度评价，所谓传出了失望的声音完全不符合事实。”

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日本共同社7日报道说：“英美两国与澳大利亚、加拿大4国在中国决定建立该法制的5月28日发表了联合声明，向中国表示‘深为关切’，强烈批评称这是违反规定以一国两制方式归还香港的1984年《中英联合声明》的行为。

据相关国家当局人士透露，此次的声明由英国和加拿大主导。日本政府在声明发表前曾接到暗中询问，但表示了拒绝。一名相关国家当局人士说：‘日本大概重视与中国的关系吧，说实话，我很失望。’”

菅义伟接着指出：在5月28日中国全国人民代表大会通过涉港《安全法》决定时，“在其他相关国家之前，我和茂木敏充外相表明了深深的忧虑”， “外务次官秋叶刚男召见中国驻日大使孔铉佑，明确传达了我们的立场。”

菅义伟进一步指出：和共有基本的价值观念和思考方式的七国集团(G7)等相关国家紧密合作是重要的，应该和包括七国集团等在内的国家一起发出适当的信息，和相关的国家继续合作。