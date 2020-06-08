港府指香港公务员具双重身份论遭工会批评违反基本法

针对公务员事务局局长聂德权7日的言论指香港公务员同时也是国家的公务员，应该支持订立港区国安法，更考虑研究公务员是否要宣誓效忠政府，香港多个公务员团体质疑聂的说法与基本法条文有牴触，双重身份更令公务员无所适从。

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聂德权出席民建联举行有关政府管治的圆桌会议时表示，特区政府公务员是有两重身分：“在一国两制之下，他们既是特区，同样也是国家的公务人员，唯有抓好这两个身份，既要从国家高度考虑，亦要视乎香港实际情况去构思我们的政策，推行我们的政策和措施，才能够得益。”

他又指公务员要向特首及特区政府忠诚，“不管他的个人信念或政治理念如何，执行职务时要按照这个原则，不要让人从他的言行产生一种怀疑，或担心他会否因为个人理念，影响到他执行政府方面的政策。”

他之后接受报章访问时指出，公务员支持国家层面的国安立法工作是理所当然的，强调在国家安全问题上只有一国、没两制之分。他又提到过去一年社会冲突令人痛心，令香港未能发挥一国两制的优势是很不值、很可惜。

聂又说正研究公务员是否要宣誓效忠政府，会研究宣誓形式、违反誓言有何后果，以及是所有公务员还是只有新入职或高级公务员才要宣誓。他说立法会7月休会前会汇报研究进度，有定案的话会尽快做，相信不是复杂的事。聂德权又表示，未来在公务员培训上除了着重国家意识外，亦会加强应用科技这些创新意念，以及要增强国际视野。

对于有公务员参加违法活动或公然反对政府、反对政策，聂德权称会按公务员守则及规例跟进及处理，并再就公务员“政治中立”解释，指每个港人都享有《基本法》保障下的言论表达自由，但巿民若有“公务员”身份，言行便不应令人质疑与其公务员身份有冲突、及履行职务时有所偏私。

不过香港公务员公开反对政府政策，在回归后已早有先例，2002及2003年政府为解决财赤，行政会议通过公务员减薪，引发公务员团体游行反对，并入禀提司法覆核；最近公务员工会亦公开反对公务员冻薪建议。

新公务员工会主席颜武周告诉苹果日报，过去无听过相关说法，认为局长需交代说法引用自哪一份文件，“基本法写得很清楚，只规定公务员对特区政府负责，主要官员宣誓亦只为特区服务，没提过国家”，认为局方需解释此说法有否违反一国两制。

高级公务员协会主席李方冲回应传媒时称，一国两制下，公务员跟随两制下的香港制度，现时出现一个新讲法，希望局长解释；公务员要认识基本法及关怀祖国，是否涉及更改公务员守则及制度，如有改动应谘询公务员。