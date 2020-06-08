中国官方举办《基本法》颁布30周年网上研讨会，港澳办副主任张晓明发言时表示，香港的局势发展变化已去到“非中央干预不行”的地步，不论香港和外国对国安法怎么说，中国会坚定不移地在香港推行国安法。他特别强调，国安法与绝大多数市民无关，针对的是分裂国家等四类行为和活动，惩治的是极少数人，不会扩大打击面，更不会罗织罪名、任意入罪。

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据自由亚洲今天报道称，港澳办指不论外国怎么说都要通过港版国安法。

在谈到香港国际金融中心地位时，张晓明认为，香港的金融市场，代表的已不是香港，而是整个中国和国际社会，“港区国安法”通过之后，北京对香港的支持力度，肯定会加大，包括大家关心的巩固香港国际金融中心地位的问题，北京会不遗余力。

张晓明表示，从人权自由保障而言，除了少数人，对大部分市民而言，立法是更大保护，他们从此有免于“黑暴”、不被“私了”的自由，不用再为未成年的孩子担心，不用担心他们因为冲动留下案底，形容现在正是香港由乱变治的时机。

张晓明形容，国家安全的底线愈牢，香港的优势愈大、自由发挥的空间愈大，对国家深化改革开放，贡献的力度更大。

张晓明提到，他早前看电视时，有一名市民被问到会否担心立法时回应指，国安法在全世界任何国家都有，反问为何香港没有，为何香港立不了国家不能立，又问谁人有超越法律的特权。

张晓明最后表示，他相信不论外面的人怎么说，全国人大常委会都会就港版国安法立法，并确保在港实施，香港将有如装上了“杀毒软件”，之后一定会运作得更畅顺。

据该报道，至于为什么中央要出手，张晓明认为，香港已到了邓小平所指“非出手不可的地步”，香港内外势力已成长期问题，更有愈演愈烈之势，不少破坏已表现出恐怖主义犯罪方向，又有港独言论、焚烧国旗等行为，加上一些外部势力及台湾势力推波助澜，又提到美国的香港人权与民主法案以国内法干预香港等，令香港出现了回归以来最大风险。