病毒未匿踪 中国南方又洪灾严重

中国南方近日豪雨成灾，酿成洪水，且灾情不断扩大。1日以来，中国南方发生入汛以来最强降雨，江南大部、华南中北部及西南地区东部等地累计雨量达到100至250毫米。影响所及，广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南等8省区，多达52条河流水位超出警戒线。中国国家防总表示，气象单位预测，未来3天中国南方仍将有持续豪雨发生。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国南方水患灾情严重，官方再调升应急等级。

中国南方近日豪雨成灾，酿成洪水，且灾情不断扩大，广东15个城市宣布停课，水利部也再将水旱灾害防御的应急响应由4级提升至3级。中国南方1日起迎来汛期最强豪雨，综合陆媒报导，7日至8日，广西、广东、福建、贵州、江西和浙江等省共有52条河流有超警洪水。

湖南的长沙、湘潭等20几个县市发生洪涝灾害，9.35万人受灾，紧急转移3205人，一批工农业基础设施受不同程度的破坏。而该省也有4座中型水库水位已超汛限。广东也出现暴雨，包括珠海、清远等15个城市8日上午发布暴雨红色警戒，中学以下的学校自动停课。广西许多城市出现内涝，桂林一所学校因内涝导致300名师生一度受困，所幸最后全部被救出疏散。

该报道称，中国南方各省区近日连降豪雨，部分地区出现灾情，其中以广西壮族自治区最为严重。中国国家防汛抗旱总指挥部今天宣布启动防汛4级应急响应，并派遣工作组前往广西指导防汛工作。

该报道引述中新社消息，中国国家防总表示，气象单位预测，未来3天中国南方仍将有持续豪雨发生。

消息称，1日以来，中国南方发生入汛以来最强降雨，江南大部、华南中北部及西南地区东部等地累计雨量达到100至250毫米。影响所及，广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南等8省区，多达52条河流水位超出警戒线。

中国中央气象台今天进一步将暴雨预警等级调高到“黄色”，预计未来3天，江南、华南、西南等地仍有持续豪雨，累计雨量将有100至200毫米，广西北部可达300到400毫米。因此，广西及福建部分河川水位将超过警戒线。

中央社说，此外，今天从广州开往重庆的一列高铁动车，今早8时30分左右行经广西贺州一带时，因轨道旁落石坍方导致列车出轨，驾驶员轻微擦伤，车内其余248人被转移搭乘其他列车。