绿营支持陈其迈参选高雄市长蓝营朱立伦表态愿与党一起承担

韩国瑜被罢免后，高雄市长选战紧锣密鼓响起，国民党今天否认党主席江启臣将亲自参选的传闻，亲近前主席朱立伦的人士则透露，只要党有需要，朱立伦会与全党一起承担。至于民进党则可能派出之前被韩国瑜击败的现任行政院副院长陈其迈参加补选，演出复仇记。

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陈其迈是在一年半前的高雄市长选战中，被国民党人气超旺的政治明星韩国瑜击败，被迫终结了民进党在高雄市长达20年的执政。也因此，这次陈其迈卷土重来，被视为复仇记，这个人选也是民进党的共识。

不过这次高雄市长补选有一个很大的变量，就是韩国瑜会不会针对罢免案提出「罢免无效」的司法诉讼。

依台湾的法律规定，韩国瑜将在中选会12日公告罢免结果后丧失市长职位，必须在三个月内补选新市长。

但韩国瑜如果提出司法诉讼，那么在诉讼结束前，依规定不得办理补选。甚至于官司如果拖久一点，结束时本届市长任期已剩下不到两年，依规定就不必再办理补选，而是由中央派出的代理市长，一直代理到任期结束为止。

因此，绿营的盘算是，如果韩国瑜不提罢免诉讼，确定办理补选，陈其迈就是党内公认的候选人。

至于国民党的候选人，也将受到这条规定的影响。目前有两个方案，如果韩国瑜不提诉讼，三个月内办理补选，就找高雄当地年轻政治人物出来挑战。如果韩国瑜提出诉讼，将会导致补选的时间延后，则国民党的中央级政治人物就来得及迁户口到高雄，以便和民进党再对决一次。不过这也有风险，如果诉讼时间拖太久，最后补选将会取消，由代理市长代理到任期结束。

国民党党主席江启臣今天宣布，10日起起行动中常会改到高雄市举行，展现国民党对高雄市的重视和志在必得。至于前党主席朱立伦被点名参选，亲近朱立伦的人士今天表示，如果选择法律战，就不要再拖延，让热门人选能迁户籍到高雄备战；对于朱立伦是否愿意投入补选，这位人士说，只要党需要，朱立伦会与全党一起承担。