世卫组织警告 新冠疫情仍在一些国家严重蔓延

世卫组织今天发出警告说如新西兰，欧洲等国加快解禁步伐，但是如在美洲和南亚新冠疫情致死率高，而且新冠疫情在全球总趋势是继续恶化。世卫总干事谭德赛呼吁各国不要放松警惕，掉以轻心。世界银行估计自从1870年发生世界大萧条以来，新冠疫情是人类社会150年来正在经历的最严重危机。

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世卫组织总干事谭德赛今天发出警告，虽然如新西兰已经全部解禁，部分欧洲国家新冠疫情出现好转，一些欧洲国家加快解禁步伐，但是新冠疫情在全球总趋势还在恶化，特别是在美洲和南亚。

自从新冠疫情在中国爆发后，目前各国官方统计数位显示已经在全球造成超过40.4万人死亡，196个国家和地区已经诊断出700多万例感染病例，而美国，英国和巴西死新冠病毒致死人数最多。

世界银行估计自从1870年发生世界大萧条以来，新冠疫情让人类社会正在经历150年来的最严重危机。该组织预计今年全球经济将萎缩5.2%，属于二战以来的最高，7百万至1亿人有可能陷入极端贫困。

新西兰从本周一已经全面解禁，俄罗斯首都莫斯科也放松限制措施，欧洲等国加快恢复经济生产步伐，但是仅在本周一，世界各地新增新冠病例超过13万6千人，其中75%病例集中在美洲与南亚的10个国家，而且新冠疫情在全球总趋势是继续恶化。

世界卫生组织建议各国继续维持防疫措施。世卫总干事谭德赛呼吁各国不要放松警惕，掉以轻心。