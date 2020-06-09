中国北京疫后加固大规模防患 限时各区3年达标

北京市今天推出加强公卫紧急应变体系建设3年计画，提出到2022年，北京负压病房增至700间；各区有1到2处公共建筑可紧急转为集中医学隔离观察点、方舱医院或后备救济救灾场所。北京还将制定针对上述计画的监测评估方案，对主要指标、重点任务进度和效果进行年度评估，并建立问责追溯机制，对于重大公共卫生事件处置不当、履职不力、未按要求落实措施或完成任务的，追究有关部门和人员的责任

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，后疫情时代，北京令各区3年完成隔离点征用计划。

新冠肺炎病毒疫情爆发后，中共总书记习近平曾多次表示，这次应对疫情，暴露出中国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面存在的一些缺点。据北京日报，中共北京市委、市政府今天推出“加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）”，要求在2022年底前，建设189个社区卫生服务中心发热筛查哨点、完成公共卫生机构和二、三级医疗机构间交叉培训600人等。

该计划并要求完善“3+2”传染病医院布局，地坛医院主责呼吸系统传染病救治、佑安医院为消化系统传染病、解放军总医院第五医学中心则是传染病综合救治；并将中日友好医院作为外籍患者救治的备用定点医院、小汤山医院作为战备救治基地，日常作为临床培训基地、康复基地及体检筛查基地。

据报道称，计划同时要求制定大型公共建筑转换为应急设施预案，以及临时可征用的公共建筑储备清单。公共建筑在突发公共卫生事件发生时，依法可临时征用为集中医学隔离观察点、方舱医院等场所。新建的体育场馆、剧院等大型公共建筑，要兼顾紧急救治和隔离需求，预留转换接口。据计划预估，到2022年，各区有1到2处公共建筑可在紧急状态时转为集中医学隔离观察点、方舱医院或后备救济救灾场所。部分防空设施可作为战备防控物资储备库。

计划也提到，到2021年底，全市二级以上公立医疗机构发热、呼吸、肠道门诊设置均应符合医院感染管理相关要求，具备为发烧病人及时开展传染病筛查的能力。2022年底前其他类型二、三级医院全部完成发热、呼吸、肠道门诊规范化建设，验收合格并投入使用。

在医疗资源方面，计划提出在2022年底前，全北京市负压病房必须增至700间；同时建设“市－区－机构”三级医用物资设备储备体系，建立战略和紧急物资储备目录，制定应急物资储备清单。据计划指出，到2020年底，北京市、区、医疗机构三级医用口罩、防护服、检测试剂等必要医用物资储备量满足30天以上需求。到2022年底，各类物资储备能满足重大突发公共卫生事件发生后1至3个月的需求。定期发布健康提示，引导单位和家庭常态化储备适量紧急物资。