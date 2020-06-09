中国电信促不撤在美营业权之际 美参议院批评政府监督中国电信渎职

美国参议院周二公布的一份报告称，美国政府有将近20年未能正确监督中国国有电信企业。中国电信和中国联通的旗下美国部门敦促美国联邦通信委员会(FCC)不要撤销允许其提供往来美国的国际电信服务的授权。这些授权已持续了近20年的时间。

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据路透社今天报道，来自美国参议院常设调查小组委员会的这份报告称，美国政府“在将近20年里，对在美国设有业务的中国国有电信运营商几乎没有进行什么监督”。

报告批评美国联邦通讯委员会(FCC)以及“电信小组(Team Telecom)”在监督中国电信美洲公司、中国联通美洲公司以及太平洋网络有限公司方面的工作，这三家公司约20年前均获得FCC批准在美国开展业务。“电信小组”是一个由司法部、国土安全部以及国防部官员组成的非正式团体。

FCC在4月以国家安全风险为由，向这三家中国国有运营商发出了”说明理由”命令，要求说明为何FCC不应吊销它们在美运营的牌照。三家公司均呼吁FCC不要这样做。

这份报告呼吁FCC迅速做出决定，是否要吊销这三家运营商的牌照。

据电信小组主席、共和党议员波特曼(Rob Portman)在一份声明中称，“各联邦机构在保护美国电信网络完整性、以及应对来自中国的国家安全威胁方面做的不够，”该小组最高民主党人士Tom Carper称，报告显示出“我们如何让中国的国有企业在我们的电信行业立足，而他们的美国竞争对手在进入中国时却面临重大阻碍。”

2019年5月，FCC出于国家安全担忧，否决另一家中国电信业者--中国移动在美国提供服务的权利。

FCC发言人称，该委员会期待评估参议院的报告。

该报告发现，直到最近，电信小组几乎没有对中国国有运营商进行什么监督，而且自2002年FCC审批以来就没有与中国联通(美洲)公司有过互动。

白宫4月份发布行政令，正式确定了电信小组对于外国电信公司的审查，但该小组希望国会授予正式法律权力，以“加强对外国运营商的监督”。

稍早，中国电信和中国联通的旗下美国部门敦促美国联邦通信委员会(FCC)不要撤销允许其提供往来美国的国际电信服务的授权。这些授权已持续了近20年的时间。

路透社说，在中国电信美洲公司周一提交相关文件之前，美国司法部和其他联邦机构于4月以国家安全为由要求FCC采取行动。

中国国有企业中国电信旗下的美国子公司，即中国电信美洲公司称，美国政府的主张“没有根据”，并称FCC不应“在缺乏具体不当行为证据的情况下，仅仅基于外交政策疑虑”而撤销其在美国运营业务的权利。据它补充说，该公司“迄今为止的行为并未为美国政府声称的缺乏信任提供任何合理的依据”。

美国司法部、国土安全部、国防部、国务院及商务部4月指出，“中国电信的运营存在着巨大且令人无法接受的国家安全及执法风险。”FCC于4月发出要求说明理由的命令，警告称可能会关闭中国国有电信公司的美国业务，当中包括中国电信、中国联通、以及Pacific Networks Corp及其子公司ComNet (USA)。FCC主席Ajit Pai曾于4月表示，FCC非常担心“这些公司很容易受到中国共产党利用、影响及控制。”

2019年5月，FCC投票一致否决另一家中国国有电信企业中国移动在美国提供服务的权利，称中国政府可能利用这项批准来执行对美国政府的间谍活动。